Что за человек замминистра обороны РФ Иванов, арестованный за взятку

Полковник Баранец: арестованный замминистра обороны спал на кушетке на стройке

24 апреля 2024 в 15:36 Размер текста - 17 +

Арестованный заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов лично контролировал объекты, которые строил и даже спал на раскладушке на стройплощадке, чтобы сдать объекты в срок. Об этом сообщил URA.RU член общественного совета при Минобороны РФ, обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец, лично знакомый с Ивановым. «Я сам был свидетелем, когда он поставил раскладушку, когда строилось учебное заведение в Севастополе, и несколько месяцев спал там, чтобы сдать объект к обещанному сроку министру обороны. Вот таким мы знаем Тимура Иванова. Мы сегодня должны видеть прежде всего, что он оставил после себя. Это обязательно прозвучит в суде. Кроме того, у него есть заслуженные награды, а не просто с барского плеча звания или ордена. Армия знает Иванова как великого труженика. Я вам говорю то, чему был сам свидетелем», — сказал Виктор Баранец. Член общественного совета при Минобороны РФ отметил, что на трудовом счету Иванова гигантское количество объектов, которые он построил будучи в должности замминистра. «У вас не хватит пальцев не только рук, но и ног, чтобы перечислить. Это и Суворовские кадетские училища, и храм, специальный городок, парк „Патриот“, училище в Севастополе, на Дальнем Востоке, на Урале, военные базы, военные объекты и так далее. Все это на трудовом счету Тимура Иванова», — подчеркнул полковник в отставке. Суд отправил Иванова в СИЗО, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Он своей вины не признал. Такой же срок ареста получил его близкий друг, бизнесмен Сергей Бородин. По версии следствия, он принимал участие в коррупционной схеме с подрядами Минобороны РФ. ФСБ пять лет собирала материалы до задержания Иванова. В нескольких регионах начались обыски в связи с делом замминистра.