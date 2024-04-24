Главное, о чем Путину доложили курганские власти по ликвидации ЧС с паводком

Губернатор Курганской области Вадим Шумков и главы муниципалитетов приняли участие в совещании с президентом РФ Владимиром Путиным. На нем обсуждалась ситуация с паводком в ряде регионов России, а также о принимаемых мерах для ликвидации его последствий. Корреспондент URA.RU собрал главную информацию, о чем говорили в телеэфире федерального канала «Россия 24».
«В результате резкого подъема воды в Тоболе уровень паводка превзошел максимум 1994 года. <…> Вода уходит, но отдельные населенные пункты остаются подтопленными частично. Снижение идет по 15—25 см в сутки. Наиболее сложная обстановка в Кургане», — начал свой доклад Шумков.
Выплаты после паводка не смогли получить 90% курганцев
Министр МЧС Александр Куренков заявил, что в Курганской области около 1500 жителей, пострадавших от паводка, получили выплаты властей, что составляет всего 10% от общего числа поступивших заявок (15 тысяч обращений).
Путин упрекнул Шумкова в расхваливании федерального начальства и потерял главу Кургана
Президент упрекнул губернатора Курганской области Вадима Шумкова в расхваливании заслуг начальников, отметив, что сначала необходимо справиться с паводком, а уже потом «коврижки распределять». Также он поинтересовался у врио мэра Кургана Анастасии Аргышевой о том, где находится глава города, и поручил провести выборы градоначальника
Последствия паводка для бюджета могут составить до 9 миллиардов
По предварительной оценке, выполненной курганскими властями совместно Минстроем РФ, общий ущерб от паводков для региона может составить от 4 миллиардов до 9 миллиардов рублей.
Врип главы города Аргышева отчиталась о работе по паводку в Кургане
В Кургане подтоплены 6640 домов на территории более 100 СНТ, в которых зарегистрировано более 7000 человек. «Социальные объекты города, по данным врип мэра, в зону подтопления не попали. Затоплен 1 мост, подтоплено 5 участков автодорог. Пострадавших нет. Комиссиями принято 10106 заявлений», — доложила Аргышева.
Отчет главы курганского округа, затронутого паводком
Глава Целинного округа (Курганская область) Петр Скоробогатов заявил, что значимые объекты в муниципалитете не пострадали. Местными комиссиями принято 65 заявлений, 25 людям выплачено по 10 тысяч рублей.
Глава Минстроя России Файзуллин вернется в Курган с рабочим визитом
Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин вернется в Курганскую область 25 апреля для контроля ситуации с паводком. «Оперативно постараемся в праздники все необходимые действия наши закончить», — отметил он.
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Губернатор Курганской области Вадим Шумков и главы муниципалитетов приняли участие в совещании с президентом РФ Владимиром Путиным. На нем обсуждалась ситуация с паводком в ряде регионов России, а также о принимаемых мерах для ликвидации его последствий. Корреспондент URA.RU собрал главную информацию, о чем говорили в телеэфире федерального канала «Россия 24». «В результате резкого подъема воды в Тоболе уровень паводка превзошел максимум 1994 года. <…> Вода уходит, но отдельные населенные пункты остаются подтопленными частично. Снижение идет по 15—25 см в сутки. Наиболее сложная обстановка в Кургане», — начал свой доклад Шумков. Выплаты после паводка не смогли получить 90% курганцев Министр МЧС Александр Куренков заявил, что в Курганской области около 1500 жителей, пострадавших от паводка, получили выплаты властей, что составляет всего 10% от общего числа поступивших заявок (15 тысяч обращений). Путин упрекнул Шумкова в расхваливании федерального начальства и потерял главу Кургана Президент упрекнул губернатора Курганской области Вадима Шумкова в расхваливании заслуг начальников, отметив, что сначала необходимо справиться с паводком, а уже потом «коврижки распределять». Также он поинтересовался у врио мэра Кургана Анастасии Аргышевой о том, где находится глава города, и поручил провести выборы градоначальника Последствия паводка для бюджета могут составить до 9 миллиардов По предварительной оценке, выполненной курганскими властями совместно Минстроем РФ, общий ущерб от паводков для региона может составить от 4 миллиардов до 9 миллиардов рублей. Врип главы города Аргышева отчиталась о работе по паводку в Кургане В Кургане подтоплены 6640 домов на территории более 100 СНТ, в которых зарегистрировано более 7000 человек. «Социальные объекты города, по данным врип мэра, в зону подтопления не попали. Затоплен 1 мост, подтоплено 5 участков автодорог. Пострадавших нет. Комиссиями принято 10106 заявлений», — доложила Аргышева. Отчет главы курганского округа, затронутого паводком Глава Целинного округа (Курганская область) Петр Скоробогатов заявил, что значимые объекты в муниципалитете не пострадали. Местными комиссиями принято 65 заявлений, 25 людям выплачено по 10 тысяч рублей. Глава Минстроя России Файзуллин вернется в Курган с рабочим визитом Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин вернется в Курганскую область 25 апреля для контроля ситуации с паводком. «Оперативно постараемся в праздники все необходимые действия наши закончить», — отметил он.