Челябинского «решалу», фигурирующего в деле ОПГ дорожников, отправили в СИЗО

Тракторозаводский райсуд Челябинска 24 апреля арестовал на два месяца Александра Свиридова, известного в городе «решалу», задержанного ФСБ по обвинениям в мошенничестве. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда.
«Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить. Избрать в отношении Свиридова меру пресечения в виде содержания под стражей на срок два месяца. То есть до 23 июня 2024 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.
Там отметили, что защита Свиридова просила не применять к их клиенту самую тяжкую меру пресечения. Они просили в удовлетворении ходатайство следователя отказать и избрать в отношении Свиридова домашний арест, либо отпустить под залог в 2 млн рублей.
На Свиридова вышли в ходе расследования дела ОПГ, предполагаемым лидером которой является директор ООО «УРАЛДОРСТРОЙ» Нвер Колозян. Другие фигуранты дела в рамках досудебного соглашения рассказали силовикам о его роли в преступной схеме.
Предварительно, эти же фигуранты вывели силовиков и на начальника отдела ОГКУ «Челябинскавтодор» Артема Степанова, обвиняемого в получении крупных взяток. По версии следствия, деньги он получал как от самого Колозяна, так и от его людей. После задержания и предъявлении обвинений его отправили в СИЗО.
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