Челябинского «решалу», фигурирующего в деле ОПГ дорожников, отправили в СИЗО

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Следственный изолятор №1 (СИЗО). Екатеринбург, дверь, сизо, зона, арест, ключи, колония, тюрьма, замок, следственный изолятор, тюремная камера
Александр Свиридов пробудет в СИЗО до 23 июня Фото:
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Тракторозаводский райсуд Челябинска 24 апреля арестовал на два месяца Александра Свиридова, известного в городе «решалу», задержанного ФСБ по обвинениям в мошенничестве. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда.

«Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить. Избрать в отношении Свиридова меру пресечения в виде содержания под стражей на срок два месяца. То есть до 23 июня 2024 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Там отметили, что защита Свиридова просила не применять к их клиенту самую тяжкую меру пресечения. Они просили в удовлетворении ходатайство следователя отказать и избрать в отношении Свиридова домашний арест, либо отпустить под залог в 2 млн рублей.

На Свиридова вышли в ходе расследования дела ОПГ, предполагаемым лидером которой является директор ООО «УРАЛДОРСТРОЙ» Нвер Колозян. Другие фигуранты дела в рамках досудебного соглашения рассказали силовикам о его роли в преступной схеме.

Предварительно, эти же фигуранты вывели силовиков и на начальника отдела ОГКУ «Челябинскавтодор» Артема Степанова, обвиняемого в получении крупных взяток. По версии следствия, деньги он получал как от самого Колозяна, так и от его людей. После задержания и предъявлении обвинений его отправили в СИЗО.

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Тракторозаводский райсуд Челябинска 24 апреля арестовал на два месяца Александра Свиридова, известного в городе «решалу», задержанного ФСБ по обвинениям в мошенничестве. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда. «Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить. Избрать в отношении Свиридова меру пресечения в виде содержания под стражей на срок два месяца. То есть до 23 июня 2024 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Там отметили, что защита Свиридова просила не применять к их клиенту самую тяжкую меру пресечения. Они просили в удовлетворении ходатайство следователя отказать и избрать в отношении Свиридова домашний арест, либо отпустить под залог в 2 млн рублей. На Свиридова вышли в ходе расследования дела ОПГ, предполагаемым лидером которой является директор ООО «УРАЛДОРСТРОЙ» Нвер Колозян. Другие фигуранты дела в рамках досудебного соглашения рассказали силовикам о его роли в преступной схеме. Предварительно, эти же фигуранты вывели силовиков и на начальника отдела ОГКУ «Челябинскавтодор» Артема Степанова, обвиняемого в получении крупных взяток. По версии следствия, деньги он получал как от самого Колозяна, так и от его людей. После задержания и предъявлении обвинений его отправили в СИЗО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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