Челябинского «решалу», фигурирующего в деле ОПГ дорожников, отправили в СИЗО

24 апреля 2024 в 19:06 Размер текста - 17 +

Александр Свиридов пробудет в СИЗО до 23 июня Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Дело о взятках на строительстве челябинских дорог Тракторозаводский райсуд Челябинска 24 апреля арестовал на два месяца Александра Свиридова, известного в городе «решалу», задержанного ФСБ по обвинениям в мошенничестве. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда. «Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить. Избрать в отношении Свиридова меру пресечения в виде содержания под стражей на срок два месяца. То есть до 23 июня 2024 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Там отметили, что защита Свиридова просила не применять к их клиенту самую тяжкую меру пресечения. Они просили в удовлетворении ходатайство следователя отказать и избрать в отношении Свиридова домашний арест, либо отпустить под залог в 2 млн рублей. На Свиридова вышли в ходе расследования дела ОПГ, предполагаемым лидером которой является директор ООО «УРАЛДОРСТРОЙ» Нвер Колозян. Другие фигуранты дела в рамках досудебного соглашения рассказали силовикам о его роли в преступной схеме. Предварительно, эти же фигуранты вывели силовиков и на начальника отдела ОГКУ «Челябинскавтодор» Артема Степанова, обвиняемого в получении крупных взяток. По версии следствия, деньги он получал как от самого Колозяна, так и от его людей. После задержания и предъявлении обвинений его отправили в СИЗО. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тракторозаводский райсуд Челябинска 24 апреля арестовал на два месяца Александра Свиридова, известного в городе «решалу», задержанного ФСБ по обвинениям в мошенничестве. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда. «Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить. Избрать в отношении Свиридова меру пресечения в виде содержания под стражей на срок два месяца. То есть до 23 июня 2024 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Там отметили, что защита Свиридова просила не применять к их клиенту самую тяжкую меру пресечения. Они просили в удовлетворении ходатайство следователя отказать и избрать в отношении Свиридова домашний арест, либо отпустить под залог в 2 млн рублей. На Свиридова вышли в ходе расследования дела ОПГ, предполагаемым лидером которой является директор ООО «УРАЛДОРСТРОЙ» Нвер Колозян. Другие фигуранты дела в рамках досудебного соглашения рассказали силовикам о его роли в преступной схеме. Предварительно, эти же фигуранты вывели силовиков и на начальника отдела ОГКУ «Челябинскавтодор» Артема Степанова, обвиняемого в получении крупных взяток. По версии следствия, деньги он получал как от самого Колозяна, так и от его людей. После задержания и предъявлении обвинений его отправили в СИЗО.