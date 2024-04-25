Почему военная помощь США Украине не снизит успехи России на поле боя

CFR: Россия обгоняет Запад в «гонке вооружений» на Украине

25 апреля 2024 в 09:56 Размер текста - 17 +

Украина пытается найти военную поддержку в Европе, потому что поставок оружия из США не хватает для контрнаступов Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Долгосрочный исход боевых действий на Украине остается под большим вопросом. В какой-то степени это будет зависеть от гонки за производством боеприпасов и вооружения, в которой Россия и ее союзники противостоят Киеву. Также в связи с тем, что военная помощь от США, которую одобрил Сенат, не устранит невыгодное положение Украины в контрнаступлениях, страна ищет поддержки в Европе. URA.RU рассказывает, почему Штаты не могут помочь Киеву в конфликте и чего не хватает Киеву в конфликте. Ситуация с артиллерией в Украине Артиллерия играет ключевую роль в современных боевых конфликтах, особенно в условиях, когда Украина сталкивается со значительным превосходством ВС РФ. После временного прекращения помощи со стороны США, Киев оказался в невыгодном положении, перейдя от пятикратного превосходства в артиллерийском огне к соотношению десять к одному в пользу России. Возобновление американской помощи, хотя и снизило дисбаланс, не устранило его полностью, передает Council Foreign Relations . Производство артиллерийских снарядов: сравнение России и Запада Новость по теме Какое оружие США отправят Украине в новом пакете помощи По данным разведки НАТО, РФ планирует произвести в этом году почти в три раза больше артиллерийских снарядов, чем США и Европа вместе взятые. Это создает значительное неравенство, которое может серьезно повлиять на исход конфликта. Украина, столкнувшись с ограниченной поддержкой от Штатов, обратилась за помощью к европейским странам. Роль дронов на поле боя Дроны стали неотъемлемой частью боевых операций, выполняя разведывательные и ударные функции. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о планах поставить Украине еще один миллион дронов к 2024 году. Тем не менее, Украина теряет до десяти тысяч дронов ежемесячно, что подчеркивает высокие потери и сложности в их использовании против хорошо защищенной армии России. Однако дроны, произведенные в Штатах, сталкиваются с проблемами высокой стоимости, надежности и сложности ремонта. Это подчеркивает необходимость для США активизировать свое производство беспилотников для удовлетворения потребностей современных конфликтов. Противовоздушная оборона Украины Системы противовоздушной обороны, такие как Patriot, являются критически важными для защиты от воздушных угроз. Однако ограниченное количество этих систем и истощение боеприпасов подчеркивают необходимость дальнейшей военной поддержки Киева со стороны международного сообщества. Украина также ожидает получения истребителей F-16, которые могут усилить ее противовоздушную оборону. Использование ракет и бомб Россией Россия активно использует ракеты и бомбы для нанесения ударов по украинским войскам и их объектам. С начала украинского конфликта страна увеличила производство баллистических ракет «Искандер-М» и крылатых ракет Х-101. В Центре стратегических и международных исследований отметили, что ракеты у РФ не закончатся. Ранее Конгресс и Сенат США одобрили законопроект о выделении военной помощи союзникам Вашингтона. В их число вошли Украина, Израиль и Тайвань. Позже президент США Джо Байден подписал его. По новому пакету помощи, Киеву будет выделен 61 млрд долларов. Также американский глава отметил, что в ближайшие часы страна начнет военные поставки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Долгосрочный исход боевых действий на Украине остается под большим вопросом. В какой-то степени это будет зависеть от гонки за производством боеприпасов и вооружения, в которой Россия и ее союзники противостоят Киеву. Также в связи с тем, что военная помощь от США, которую одобрил Сенат, не устранит невыгодное положение Украины в контрнаступлениях, страна ищет поддержки в Европе. URA.RU рассказывает, почему Штаты не могут помочь Киеву в конфликте и чего не хватает Киеву в конфликте. Артиллерия играет ключевую роль в современных боевых конфликтах, особенно в условиях, когда Украина сталкивается со значительным превосходством ВС РФ. После временного прекращения помощи со стороны США, Киев оказался в невыгодном положении, перейдя от пятикратного превосходства в артиллерийском огне к соотношению десять к одному в пользу России. Возобновление американской помощи, хотя и снизило дисбаланс, не устранило его полностью, передает Council Foreign Relations. По данным разведки НАТО, РФ планирует произвести в этом году почти в три раза больше артиллерийских снарядов, чем США и Европа вместе взятые. Это создает значительное неравенство, которое может серьезно повлиять на исход конфликта. Украина, столкнувшись с ограниченной поддержкой от Штатов, обратилась за помощью к европейским странам. Дроны стали неотъемлемой частью боевых операций, выполняя разведывательные и ударные функции. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о планах поставить Украине еще один миллион дронов к 2024 году. Тем не менее, Украина теряет до десяти тысяч дронов ежемесячно, что подчеркивает высокие потери и сложности в их использовании против хорошо защищенной армии России. Однако дроны, произведенные в Штатах, сталкиваются с проблемами высокой стоимости, надежности и сложности ремонта. Это подчеркивает необходимость для США активизировать свое производство беспилотников для удовлетворения потребностей современных конфликтов. Системы противовоздушной обороны, такие как Patriot, являются критически важными для защиты от воздушных угроз. Однако ограниченное количество этих систем и истощение боеприпасов подчеркивают необходимость дальнейшей военной поддержки Киева со стороны международного сообщества. Украина также ожидает получения истребителей F-16, которые могут усилить ее противовоздушную оборону. Россия активно использует ракеты и бомбы для нанесения ударов по украинским войскам и их объектам. С начала украинского конфликта страна увеличила производство баллистических ракет «Искандер-М» и крылатых ракет Х-101. В Центре стратегических и международных исследований отметили, что ракеты у РФ не закончатся. Ранее Конгресс и Сенат США одобрили законопроект о выделении военной помощи союзникам Вашингтона. В их число вошли Украина, Израиль и Тайвань. Позже президент США Джо Байден подписал его. По новому пакету помощи, Киеву будет выделен 61 млрд долларов. Также американский глава отметил, что в ближайшие часы страна начнет военные поставки.