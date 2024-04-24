Министр Файзуллин осмотрел пострадавшие от паводка дома курганцев. Фото, видео

25 апреля 2024 в 13:59 Размер текста - 17 +

В Кургане осмотрел последствия паводка глава Минстроя России Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Министр ЖКХ и строительства РФ Ирек Файзуллин приехал в Курганскую область, чтобы проверить работу властей в борьбе с паводком. Он познакомился с работой оценочных комиссий и осмотрел пострадавшие от воды домовладения под Курганом и в самом городе, сообщили в Минстрое России. «Ирек Файзуллин совместно с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым осмотрел жилые дома и улицы, а также зоны подтопления», — говорится в telegram-канале министерства. В Курган министр приехал по поручению президента РФ Владимира Путина Файзуллин побывал на объектах в подтопленных микрорайонах Кургана, а также в пострадавшем от наводнения селе Кетово. Только в Кургане подтоплено 1045 домов. Министру показали, как работают комиссии по оценке ущерба от паводка. В настоящее время осмотрено лишь 33 дома. Власти увеличат численность комиссий при необходимости. «Комиссии продолжают осмотр домов, пострадавших от подтоплений. Наша задача — оперативно организовать работу по восстановлению жилья, чтобы каждый мог вернуться в свой дом», — прокомментировал ситуацию в Курганской области Ирек Файзуллин. Ранее URA.RU сообщало, что министр Файзуллин прибыл в Курган накануне паводка. Он познакомился с мерами, которые предпринимали власти для минимизации последствий наводнения, и назвал их адекватными. Глава Минстроя Ирек Файзуллин и губернатор Вадим Шумков осматривают последствия паводка TG Минстрой России . Файзуллину показали зону подтопления в Кургане TG Минстрой России . Власти рассказали министру, где работают комиссии по подсчету ущерба TG Минстрой России . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министр ЖКХ и строительства РФ Ирек Файзуллин приехал в Курганскую область, чтобы проверить работу властей в борьбе с паводком. Он познакомился с работой оценочных комиссий и осмотрел пострадавшие от воды домовладения под Курганом и в самом городе, сообщили в Минстрое России. «Ирек Файзуллин совместно с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым осмотрел жилые дома и улицы, а также зоны подтопления», — говорится в telegram-канале министерства. В Курган министр приехал по поручению президента РФ Владимира Путина Файзуллин побывал на объектах в подтопленных микрорайонах Кургана, а также в пострадавшем от наводнения селе Кетово. Только в Кургане подтоплено 1045 домов. Министру показали, как работают комиссии по оценке ущерба от паводка. В настоящее время осмотрено лишь 33 дома. Власти увеличат численность комиссий при необходимости. «Комиссии продолжают осмотр домов, пострадавших от подтоплений. Наша задача — оперативно организовать работу по восстановлению жилья, чтобы каждый мог вернуться в свой дом», — прокомментировал ситуацию в Курганской области Ирек Файзуллин. Ранее URA.RU сообщало, что министр Файзуллин прибыл в Курган накануне паводка. Он познакомился с мерами, которые предпринимали власти для минимизации последствий наводнения, и назвал их адекватными.