24 апреля 2024

Министр Файзуллин осмотрел пострадавшие от паводка дома курганцев. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Семинар-совещание, пресс-подходы губернаторы. Москва, портрет, файзуллин ирек
В Кургане осмотрел последствия паводка глава Минстроя России Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

Министр ЖКХ и строительства РФ Ирек Файзуллин приехал в Курганскую область, чтобы проверить работу властей в борьбе с паводком. Он познакомился с работой оценочных комиссий и осмотрел пострадавшие от воды домовладения под Курганом и в самом городе, сообщили в Минстрое России.

«Ирек Файзуллин совместно с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым осмотрел жилые дома и улицы, а также зоны подтопления», — говорится в telegram-канале министерства. В Курган министр приехал по поручению президента РФ Владимира Путина

Файзуллин побывал на объектах в подтопленных микрорайонах Кургана, а также в пострадавшем от наводнения селе Кетово. Только в Кургане подтоплено 1045 домов.

Министру показали, как работают комиссии по оценке ущерба от паводка. В настоящее время осмотрено лишь 33 дома. Власти увеличат численность комиссий при необходимости. «Комиссии продолжают осмотр домов, пострадавших от подтоплений. Наша задача — оперативно организовать работу по восстановлению жилья, чтобы каждый мог вернуться в свой дом», — прокомментировал ситуацию в Курганской области Ирек Файзуллин.

Ранее URA.RU сообщало, что министр Файзуллин прибыл в Курган накануне паводка. Он познакомился с мерами, которые предпринимали власти для минимизации последствий наводнения, и назвал их адекватными.

Глава Минстроя Ирек Файзуллин и губернатор Вадим Шумков осматривают последствия паводка
Глава Минстроя Ирек Файзуллин и губернатор Вадим Шумков осматривают последствия паводка
Файзуллину показали зону подтопления в Кургане
Файзуллину показали зону подтопления в Кургане
Власти рассказали министру, где работают комиссии по подсчету ущерба
Власти рассказали министру, где работают комиссии по подсчету ущерба

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Министр ЖКХ и строительства РФ Ирек Файзуллин приехал в Курганскую область, чтобы проверить работу властей в борьбе с паводком. Он познакомился с работой оценочных комиссий и осмотрел пострадавшие от воды домовладения под Курганом и в самом городе, сообщили в Минстрое России. «Ирек Файзуллин совместно с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым осмотрел жилые дома и улицы, а также зоны подтопления», — говорится в telegram-канале министерства. В Курган министр приехал по поручению президента РФ Владимира Путина Файзуллин побывал на объектах в подтопленных микрорайонах Кургана, а также в пострадавшем от наводнения селе Кетово. Только в Кургане подтоплено 1045 домов. Министру показали, как работают комиссии по оценке ущерба от паводка. В настоящее время осмотрено лишь 33 дома. Власти увеличат численность комиссий при необходимости. «Комиссии продолжают осмотр домов, пострадавших от подтоплений. Наша задача — оперативно организовать работу по восстановлению жилья, чтобы каждый мог вернуться в свой дом», — прокомментировал ситуацию в Курганской области Ирек Файзуллин. Ранее URA.RU сообщало, что министр Файзуллин прибыл в Курган накануне паводка. Он познакомился с мерами, которые предпринимали власти для минимизации последствий наводнения, и назвал их адекватными.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...