Аэропорт Нового Уренгоя ввел новые тарифы на парковку машин

25 апреля 2024 в 15:24 Размер текста - 17 +

С 1 мая вводятся новые тарифы на парковку в аэропорту Нового Уренгоя Фото: аэропорт Новый Уренгой\пресс-служба Аэропорт Нового Уренгоя (ЯНАО) вводит с 1 мая новые тарифы на парковку, выгодные для автолюбителей, оставляющих свои машины на длительный срок. Стоимость парковки для тех, кто оставляет автомобиль на десять суток и более, снижена до 200 рублей в сутки, сообщает пресс-служба аэропорта во «ВКонтакте». «Оставить автомобиль на привокзальной площади на время отпуска станет выгоднее. Мы стремимся сделать условия более комфортными для пассажиров, которые уезжают в отпуск или в командировку, и оставляют свои автомобили у нас на длительный срок», — сообщают в администрации аэропорта в социальной сети «ВКонтакте» Стоимость пребывания на территории парковки с 1 мая составит: 230 рублей/час в первые два часа; 600 рублей/сутки за первые двое суток; 2-5 дней — 1700 рублей за весь срок; 6-10 дней составит 2000 рублей за весь период и 200 рублей/сутки за более 10 суток. Для удобства пассажиров и предотвращения заторов на зоне высадки/посадки введен заградительный тариф за превышение 15-минутного лимита остановки. Повторный въезд на эту зону в течение часа после выезда также станет платным. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Аэропорт Нового Уренгоя (ЯНАО) вводит с 1 мая новые тарифы на парковку, выгодные для автолюбителей, оставляющих свои машины на длительный срок. Стоимость парковки для тех, кто оставляет автомобиль на десять суток и более, снижена до 200 рублей в сутки, сообщает пресс-служба аэропорта во «ВКонтакте». «Оставить автомобиль на привокзальной площади на время отпуска станет выгоднее. Мы стремимся сделать условия более комфортными для пассажиров, которые уезжают в отпуск или в командировку, и оставляют свои автомобили у нас на длительный срок», — сообщают в администрации аэропорта в социальной сети «ВКонтакте» Стоимость пребывания на территории парковки с 1 мая составит: 230 рублей/час в первые два часа; 600 рублей/сутки за первые двое суток; 2-5 дней — 1700 рублей за весь срок; 6-10 дней составит 2000 рублей за весь период и 200 рублей/сутки за более 10 суток. Для удобства пассажиров и предотвращения заторов на зоне высадки/посадки введен заградительный тариф за превышение 15-минутного лимита остановки. Повторный въезд на эту зону в течение часа после выезда также станет платным.