24 апреля 2024

Аэропорт Нового Уренгоя ввел новые тарифы на парковку машин

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Новый Уренгой. Новый Уренгой, аэропорт, солнце, взлетное поле
С 1 мая вводятся новые тарифы на парковку в аэропорту Нового Уренгоя Фото:

Аэропорт Нового Уренгоя (ЯНАО) вводит с 1 мая новые тарифы на парковку, выгодные для автолюбителей, оставляющих свои машины на длительный срок. Стоимость парковки для тех, кто оставляет автомобиль на десять суток и более, снижена до 200 рублей в сутки, сообщает пресс-служба аэропорта во «ВКонтакте».

«Оставить автомобиль на привокзальной площади на время отпуска станет выгоднее. Мы стремимся сделать условия более комфортными для пассажиров, которые уезжают в отпуск или в командировку, и оставляют свои автомобили у нас на длительный срок», — сообщают в администрации аэропорта в социальной сети «ВКонтакте»

Стоимость пребывания на территории парковки с 1 мая составит: 230 рублей/час в первые два часа; 600 рублей/сутки за первые двое суток; 2-5 дней — 1700 рублей за весь срок; 6-10 дней составит 2000 рублей за весь период и 200 рублей/сутки за более 10 суток. Для удобства пассажиров и предотвращения заторов на зоне высадки/посадки введен заградительный тариф за превышение 15-минутного лимита остановки. Повторный въезд на эту зону в течение часа после выезда также станет платным.

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Аэропорт Нового Уренгоя (ЯНАО) вводит с 1 мая новые тарифы на парковку, выгодные для автолюбителей, оставляющих свои машины на длительный срок. Стоимость парковки для тех, кто оставляет автомобиль на десять суток и более, снижена до 200 рублей в сутки, сообщает пресс-служба аэропорта во «ВКонтакте». «Оставить автомобиль на привокзальной площади на время отпуска станет выгоднее. Мы стремимся сделать условия более комфортными для пассажиров, которые уезжают в отпуск или в командировку, и оставляют свои автомобили у нас на длительный срок», — сообщают в администрации аэропорта в социальной сети «ВКонтакте» Стоимость пребывания на территории парковки с 1 мая составит: 230 рублей/час в первые два часа; 600 рублей/сутки за первые двое суток; 2-5 дней — 1700 рублей за весь срок; 6-10 дней составит 2000 рублей за весь период и 200 рублей/сутки за более 10 суток. Для удобства пассажиров и предотвращения заторов на зоне высадки/посадки введен заградительный тариф за превышение 15-минутного лимита остановки. Повторный въезд на эту зону в течение часа после выезда также станет платным.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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