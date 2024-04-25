Вступивших в конфликт с начальством свердловских спасателей уволили. Видео

В уральской авиалесоохране уволили двух сотрудников, рассказавших о проблемах

25 апреля 2024 в 16:42 Размер текста - 17 +

Ранее спасатели заявили, что у них нет формы для тушения пожаров Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Бунт спасателей уральской Авиалесоохраны Двух сотрудников уральской авиабазы охраны лесов уволили после того, как они рассказали об отсутствии формы для тушения пожаров. Работы лишились старший инструктор Александр Храмцов и начальник учебного центра, председатель профкома Дмитрий Ревус. Об этом URA.RU рассказали их коллеги. «На наши требования о подготовке к пожароопасному сезону руководство авиабазы ответило увольнением самых активных — старшего инструктора ПДПС (парашютно-десантантая пожарная служба) Александра Храмцова и начальника учебного центра, председателя профкома Дмитрия Ревуса. С увольнением Храмцова служба ПДПС не может исполнять свои обязанности. Увольнение Ревуса ведет к развалу профсоюза. При таком отношении уральскую авиабазу можно переименовать в базу наземной охраны лесов», — заявили сотрудники. Храмцова уволили 24 апреля — в день, когда спасатели заявили о том, что не готовы к тушению пожаров из-за отсутствия формы. Позднее директор авиабазы Александр Петров ответил, что средства индивидуальной защиты закуплены, но будут выдаваться непосредственно перед выездами. Ревуса уволили 25 апреля. Причиной увольнения назвали прогулы. «Они брали отгулы, но их им якобы не согласовывали — записали в прогулы», — пояснил собеседник. URA.RU обратилось за комментарием в департамент информационной политики региона с просьбой пояснить ситуацию. «Действительно, есть приказ об увольнении двух сотрудников по статье 81 пункт 6, подпункт „а“ ТК РФ (о прогуле). Коллектив Уральской авиабазы должен работать слаженно и ответственно, халатное отношение сотрудников к своим обязанностям — особенно прогулы, как в данном случае — недопустимы. На старте особого пожароопасного режима мы должны быть готовы реагировать на вызовы природы и уверенны в своих сотрудниках, а не гадать — выйдут они на работу или нет», — прокомментировал директор авиабазы Александр Петров. В начале апреля сотрудники уральской Авиалесоохраны выступили с видеообращением, в котором заявили о проблемах с зарплатами, спецодеждой, обеспечением питанием. Начальство, тем не менее, обоснованными считает лишь часть требований. По словам областного министра природных ресурсов Дениса Мамонтова, средняя зарплата спасателей 40 тысяч рублей (сами сотрудники авиабазы показывали расчетные листки с суммами в 20 тысяч), а в «горячий» сезон может достигать 100 тысяч. Все, что известно по теме — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Двух сотрудников уральской авиабазы охраны лесов уволили после того, как они рассказали об отсутствии формы для тушения пожаров. Работы лишились старший инструктор Александр Храмцов и начальник учебного центра, председатель профкома Дмитрий Ревус. Об этом URA.RU рассказали их коллеги. «На наши требования о подготовке к пожароопасному сезону руководство авиабазы ответило увольнением самых активных — старшего инструктора ПДПС (парашютно-десантантая пожарная служба) Александра Храмцова и начальника учебного центра, председателя профкома Дмитрия Ревуса. С увольнением Храмцова служба ПДПС не может исполнять свои обязанности. Увольнение Ревуса ведет к развалу профсоюза. При таком отношении уральскую авиабазу можно переименовать в базу наземной охраны лесов», — заявили сотрудники. Храмцова уволили 24 апреля — в день, когда спасатели заявили о том, что не готовы к тушению пожаров из-за отсутствия формы. Позднее директор авиабазы Александр Петров ответил, что средства индивидуальной защиты закуплены, но будут выдаваться непосредственно перед выездами. Ревуса уволили 25 апреля. Причиной увольнения назвали прогулы. «Они брали отгулы, но их им якобы не согласовывали — записали в прогулы», — пояснил собеседник. URA.RU обратилось за комментарием в департамент информационной политики региона с просьбой пояснить ситуацию. «Действительно, есть приказ об увольнении двух сотрудников по статье 81 пункт 6, подпункт „а“ ТК РФ (о прогуле). Коллектив Уральской авиабазы должен работать слаженно и ответственно, халатное отношение сотрудников к своим обязанностям — особенно прогулы, как в данном случае — недопустимы. На старте особого пожароопасного режима мы должны быть готовы реагировать на вызовы природы и уверенны в своих сотрудниках, а не гадать — выйдут они на работу или нет», — прокомментировал директор авиабазы Александр Петров. В начале апреля сотрудники уральской Авиалесоохраны выступили с видеообращением, в котором заявили о проблемах с зарплатами, спецодеждой, обеспечением питанием. Начальство, тем не менее, обоснованными считает лишь часть требований. По словам областного министра природных ресурсов Дениса Мамонтова, средняя зарплата спасателей 40 тысяч рублей (сами сотрудники авиабазы показывали расчетные листки с суммами в 20 тысяч), а в «горячий» сезон может достигать 100 тысяч. Все, что известно по теме — в сюжете URA.RU.