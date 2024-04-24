Происшествия Курганцам, пострадавшим от паводка, дадут дополнительный отпуск 25 апреля 2024 в 16:26 Размер текста - 17 + Курганцам дадут отпуск, чтобы устранить последствия паводка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Жители Курганской области, чье дома были подтоплены паводком, получат дополнительные дни отпуска. Об этом рассказал губернатор Вадим Шумков. «Приняли решение на комиссии по ЧС жителям региона, чьи дома подтоплены, внепланово предоставлять один день оплачиваемого отпуска и до пяти дней за свой счет», — сообщил глава региона в своем telegram-канале. Пострадавшие от воды смогут брать дни в удобные сроки, чтобы иметь возможность привести дома в порядок. Данное правило действует для всех бюджетников и госслужащих. Шумков рекомендует собственникам предприятий ввести такие же меры для пострадавших сотрудников. Ранее URA.RU сообщало, что Шумков поручил властям разобраться с жалобами и отказами в выплатах. Губернатор отметил, что помощь можно оказать людям, к кому вода не зашла в дом, но подтопила имущество. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Жители Курганской области, чье дома были подтоплены паводком, получат дополнительные дни отпуска. Об этом рассказал губернатор Вадим Шумков. «Приняли решение на комиссии по ЧС жителям региона, чьи дома подтоплены, внепланово предоставлять один день оплачиваемого отпуска и до пяти дней за свой счет», — сообщил глава региона в своем telegram-канале. Пострадавшие от воды смогут брать дни в удобные сроки, чтобы иметь возможность привести дома в порядок. Данное правило действует для всех бюджетников и госслужащих. Шумков рекомендует собственникам предприятий ввести такие же меры для пострадавших сотрудников. Ранее URA.RU сообщало, что Шумков поручил властям разобраться с жалобами и отказами в выплатах. Губернатор отметил, что помощь можно оказать людям, к кому вода не зашла в дом, но подтопила имущество. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям