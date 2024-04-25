В Тюмени подешевели айфоны

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Iphone 14. Екатеринбург, restore, iphone 14, айфон 14
Айфоны подешевели в среднем на 15% Фото:

В Тюмени снизились цены на смартфоны iPhone. Об этом URA.RU рассказали сразу в нескольких специализированных магазинах по продаже техники и электроники.

«На старте продаж цена на новые модели iPhone 15-й серии начиналась от 170 тысяч рублей. Стоимость Pro Max доходила до 200 тысяч. Сейчас, спустя несколько месяцев, смартфон можно купить от 74 тысяч за обычную модель и за 119 тысяч — Pro Max», — рассказали в одном из тюменских магазинов техники.

Уменьшение стоимости произошло и в другой тюменской точке продаж продукции Apple. Там сообщили, что цена на iPhone 15 уменьшилась более чем на 15% по сравнению с началом старта продаж.

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В Тюмени снизились цены на смартфоны iPhone. Об этом URA.RU рассказали сразу в нескольких специализированных магазинах по продаже техники и электроники. «На старте продаж цена на новые модели iPhone 15-й серии начиналась от 170 тысяч рублей. Стоимость Pro Max доходила до 200 тысяч. Сейчас, спустя несколько месяцев, смартфон можно купить от 74 тысяч за обычную модель и за 119 тысяч — Pro Max», — рассказали в одном из тюменских магазинов техники. Уменьшение стоимости произошло и в другой тюменской точке продаж продукции Apple. Там сообщили, что цена на iPhone 15 уменьшилась более чем на 15% по сравнению с началом старта продаж.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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