В реке Ишим возле села Балаганы (Тюменская область) паводковыми водами принесло ветки, которые образовали затор возле участка затопленной дороги. Об этом сообщил в своем telegram-канале губернатор Тюменской области Александр Моор.
«В Викуловском районе рядом с селом Балаганы на реке Ишим образовался затор. Вода принесла очень много деревьев и коряг. Эта ситуация похожа на ту, с которой мы столкнулись в городе Ишим. Затор уже начали разбирать. Договорились, что МЧС предоставит лодки и людей», — сообщил губернатор.
Кроме спасателей на помощь приедут тракторы местного агропредприятия. Еще больше новостей о паводке в Тюменской области — в трансляции URA.RU.
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В реке Ишим возле села Балаганы (Тюменская область) паводковыми водами принесло ветки, которые образовали затор возле участка затопленной дороги. Об этом сообщил в своем telegram-канале губернатор Тюменской области Александр Моор. «В Викуловском районе рядом с селом Балаганы на реке Ишим образовался затор. Вода принесла очень много деревьев и коряг. Эта ситуация похожа на ту, с которой мы столкнулись в городе Ишим. Затор уже начали разбирать. Договорились, что МЧС предоставит лодки и людей», — сообщил губернатор. Кроме спасателей на помощь приедут тракторы местного агропредприятия. Еще больше новостей о паводке в Тюменской области — в трансляции URA.RU.