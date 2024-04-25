Возле тюменского села Балаганы экстренно расчищают реку от затора. Видео

25 апреля 2024 в 19:43 Размер текста - 17 +

Паводковые воды нанесли мусор и обломанные ветки деревьев к селу Балаганы Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году В реке Ишим возле села Балаганы (Тюменская область) паводковыми водами принесло ветки, которые образовали затор возле участка затопленной дороги. Об этом сообщил в своем telegram-канале губернатор Тюменской области Александр Моор. «В Викуловском районе рядом с селом Балаганы на реке Ишим образовался затор. Вода принесла очень много деревьев и коряг. Эта ситуация похожа на ту, с которой мы столкнулись в городе Ишим. Затор уже начали разбирать. Договорились, что МЧС предоставит лодки и людей», — сообщил губернатор. Кроме спасателей на помощь приедут тракторы местного агропредприятия. Еще больше новостей о паводке в Тюменской области — в трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В реке Ишим возле села Балаганы (Тюменская область) паводковыми водами принесло ветки, которые образовали затор возле участка затопленной дороги. Об этом сообщил в своем telegram-канале губернатор Тюменской области Александр Моор. «В Викуловском районе рядом с селом Балаганы на реке Ишим образовался затор. Вода принесла очень много деревьев и коряг. Эта ситуация похожа на ту, с которой мы столкнулись в городе Ишим. Затор уже начали разбирать. Договорились, что МЧС предоставит лодки и людей», — сообщил губернатор. Кроме спасателей на помощь приедут тракторы местного агропредприятия. Еще больше новостей о паводке в Тюменской области — в трансляции URA.RU.