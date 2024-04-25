Возле тюменского села Балаганы экстренно расчищают реку от затора. Видео

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Ишим, паводок 19 апреля. Ишим , мусор, затор, половодье, завал, ишим, паводок, наводнение, потоп, река, разлив, наносы, плавень
Паводковые воды нанесли мусор и обломанные ветки деревьев к селу Балаганы Фото:
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Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году

В реке Ишим возле села Балаганы (Тюменская область) паводковыми водами принесло ветки, которые образовали затор возле участка затопленной дороги. Об этом сообщил в своем telegram-канале губернатор Тюменской области Александр Моор.

«В Викуловском районе рядом с селом Балаганы на реке Ишим образовался затор. Вода принесла очень много деревьев и коряг. Эта ситуация похожа на ту, с которой мы столкнулись в городе Ишим. Затор уже начали разбирать. Договорились, что МЧС предоставит лодки и людей», — сообщил губернатор.

Кроме спасателей на помощь приедут тракторы местного агропредприятия. Еще больше новостей о паводке в Тюменской области — в трансляции URA.RU.

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В реке Ишим возле села Балаганы (Тюменская область) паводковыми водами принесло ветки, которые образовали затор возле участка затопленной дороги. Об этом сообщил в своем telegram-канале губернатор Тюменской области Александр Моор. «В Викуловском районе рядом с селом Балаганы на реке Ишим образовался затор. Вода принесла очень много деревьев и коряг. Эта ситуация похожа на ту, с которой мы столкнулись в городе Ишим. Затор уже начали разбирать. Договорились, что МЧС предоставит лодки и людей», — сообщил губернатор. Кроме спасателей на помощь приедут тракторы местного агропредприятия. Еще больше новостей о паводке в Тюменской области — в трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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