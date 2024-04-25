В Тюменской области вода вплотную подступила к федеральной трассе. Видео

В Тюменской области вода подступила к трассе на Омск, а «Газпром» терпит убытки

26 апреля 2024 в 12:44 Размер текста - 17 +

Вода подошла максимально близко и почти перелилась через насыпь (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году Паводок вплотную подступил к участку федеральной трассы Р-402 из Тюмени в Омск, что в Абатском районе. Укрепление этой территории ведется больше двух недель, и, кажется, настал момент, когда эта работа пройдет испытание на прочность. От воды на участке уже есть потери, но не у дорожников: страдает местный малый бизнес, а также компания «Газпром нефть», чья заправка находится в опасной зоне и вынужденно не функционирует. О том, что происходит на трассе — в видеорепортаже URA.RU. Укрепление трассы насыпью, мешками с песком и пленкой началось еще 10 апреля. Там же была установлена водоналивная дамба от МЧС РФ, однако позднее власти пришли к выводу, что от нее будет мало толка и перебросили сооружение на другие участки. Сейчас вода из реки Ишим вплотную подобралась к укрепленному участку. А саму насыпь облюбовали пауки — на песке и грунте можно увидеть многочисленные связки паутины. На участке стоит груженый Volvo с песком. За рулем дежурит человек, чтобы в случае ЧП сразу же поехать заделывать промоины. Прибыль из-за большой воды теряет и местный бизнес. В кафе «Вояж» рассказали URA.RU, что дальнобойщики боятся останавливаться на этом участке. «Водители нас проезжают, опасаются делать привал. Мы режим работы поменяли: быть круглосуточно открытыми сейчас смысла нет. Убытки большие. Не закрываемся просто для того, чтобы сотрудники работу не потеряли. Второе наше кафе — „Кристалл“, которое прямо в зоне подтопления, уже пришлось закрыть (оно находится совсем близко к подтапливаемому участку трассы — прим. ред.), работники в вынужденном отпуске. Оттуда вывезли все оборудование, которое могли, но что-то и осталось. По помощи от правительства с нами пока никто не связывался», — рассказал собеседник агентства. Вода окружила и заправку «Газпромнефти». По словам охранников, которые дежурят на ней вот уже 10 дней, топливо с АЗС откачали, объект в нерабочем состоянии. «Мы-то ЧОП, а вот девчонки-сотрудницы без работы сидят. Получают, конечно, по среднему заработку. А если бы работали, то сейчас бы туристы ехали, прибыль бы была», — рассказали охранники. URA.RU направило в компанию «Газпром нефть» запрос. Ответ ожидается. Как ранее сообщал губернатор Тюменской области Александр Моор, вода вплотную подошла к насыпям, которые защищают федеральную трассу Тюмень-Омск. Участок постоянно патрулируют. По предварительным расчетам, высокий уровень воды будет держаться на неделю дольше. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Паводок вплотную подступил к участку федеральной трассы Р-402 из Тюмени в Омск, что в Абатском районе. Укрепление этой территории ведется больше двух недель, и, кажется, настал момент, когда эта работа пройдет испытание на прочность. От воды на участке уже есть потери, но не у дорожников: страдает местный малый бизнес, а также компания «Газпром нефть», чья заправка находится в опасной зоне и вынужденно не функционирует. О том, что происходит на трассе — в видеорепортаже URA.RU. Укрепление трассы насыпью, мешками с песком и пленкой началось еще 10 апреля. Там же была установлена водоналивная дамба от МЧС РФ, однако позднее власти пришли к выводу, что от нее будет мало толка и перебросили сооружение на другие участки. Сейчас вода из реки Ишим вплотную подобралась к укрепленному участку. А саму насыпь облюбовали пауки — на песке и грунте можно увидеть многочисленные связки паутины. На участке стоит груженый Volvo с песком. За рулем дежурит человек, чтобы в случае ЧП сразу же поехать заделывать промоины. Прибыль из-за большой воды теряет и местный бизнес. В кафе «Вояж» рассказали URA.RU, что дальнобойщики боятся останавливаться на этом участке. «Водители нас проезжают, опасаются делать привал. Мы режим работы поменяли: быть круглосуточно открытыми сейчас смысла нет. Убытки большие. Не закрываемся просто для того, чтобы сотрудники работу не потеряли. Второе наше кафе — „Кристалл“, которое прямо в зоне подтопления, уже пришлось закрыть (оно находится совсем близко к подтапливаемому участку трассы — прим. ред.), работники в вынужденном отпуске. Оттуда вывезли все оборудование, которое могли, но что-то и осталось. По помощи от правительства с нами пока никто не связывался», — рассказал собеседник агентства. Вода окружила и заправку «Газпромнефти». По словам охранников, которые дежурят на ней вот уже 10 дней, топливо с АЗС откачали, объект в нерабочем состоянии. «Мы-то ЧОП, а вот девчонки-сотрудницы без работы сидят. Получают, конечно, по среднему заработку. А если бы работали, то сейчас бы туристы ехали, прибыль бы была», — рассказали охранники. URA.RU направило в компанию «Газпром нефть» запрос. Ответ ожидается. Как ранее сообщал губернатор Тюменской области Александр Моор, вода вплотную подошла к насыпям, которые защищают федеральную трассу Тюмень-Омск. Участок постоянно патрулируют. По предварительным расчетам, высокий уровень воды будет держаться на неделю дольше.