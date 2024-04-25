Губернатор Моор: вода начала окружать трассу Тюмень — Омск

Дамбу на трассе укрепляли несколько дней
новость из сюжетаПаводковый сезон в Тюменской области в 2024 году
Вода вплотную подошла к насыпям, которые защищают федеральную трассу Тюмень-Омск. Об этом глава региона Александр Моор сообщил в своем telegram-канале.
«Вода вплотную подошла к федеральной трассе Тюмень — Омск к насыпям, которые мы сделали. Теперь самое главное — патрулирование, выявление протечек и их устранение», — сообщил губернатор.
Трасса Р-402 Тюмень — Омск проходит через реку Ишим. На ее территории несколько дней возводили дамбу, которая должна защитить от прорыва.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!