25 апреля 2024

Губернатор Моор: вода начала окружать трассу Тюмень — Омск

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Дамбу на трассе укрепляли несколько дней Фото:
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Вода вплотную подошла к насыпям, которые защищают федеральную трассу Тюмень-Омск. Об этом глава региона Александр Моор сообщил в своем telegram-канале.

«Вода вплотную подошла к федеральной трассе Тюмень — Омск к насыпям, которые мы сделали. Теперь самое главное — патрулирование, выявление протечек и их устранение», — сообщил губернатор.

Трасса Р-402 Тюмень — Омск проходит через реку Ишим. На ее территории несколько дней возводили дамбу, которая должна защитить от прорыва.

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Вода вплотную подошла к насыпям, которые защищают федеральную трассу Тюмень-Омск. Об этом глава региона Александр Моор сообщил в своем telegram-канале. «Вода вплотную подошла к федеральной трассе Тюмень — Омск к насыпям, которые мы сделали. Теперь самое главное — патрулирование, выявление протечек и их устранение», — сообщил губернатор. Трасса Р-402 Тюмень — Омск проходит через реку Ишим. На ее территории несколько дней возводили дамбу, которая должна защитить от прорыва.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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