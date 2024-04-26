В суде потеряли челябинского экс-следователя, участвовавшего в смертельной драке

26 апреля 2024 в 16:42 Размер текста - 17 +

Дмитрий Зыков не явился на заседание по апелляции на приговор Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Скандал в СКР по Челябинской области Бывший сотрудник челябинского следкома Дмитрий Зыков, который вместе с коллегой Кириллом Зубковым участвовал в смертельной драке у ночного клуба, 26 апреля не явился на заседание апелляционной комиссии в областной суд. Как пояснил всем присутствующим его адвокат Сергей Сазанаков, его клиент заболел, поэтому не смог явиться. Он попросил перенести заседание. «Мой клиент заболел. Он уведомил меня об этом, сообщив, что в настоящий момент неконтактен. Он просит перенести заседание. По его словам, он вызвал врача на дом. Тот провел осмотр. Больничный лист будет предоставлен суду после обращения в медучреждение», — объяснил суду отсутствие Зыкова Сазанаков. Другой участник этой же драки, Зубков, дожидающийся вступления приговора в силу в СИЗО, присутствовал на заседании посредством видеоконференцсвязи. Он выразился против переноса заседания. По его словам, Зыков специально затягивает сроки рассмотрения апелляционной жалобы. Мать погибшего в драке челябинца, проходящая по делу в качестве потерпевшей стороны, также высказалась против переноса заседания. Она предоставила в суд ходатайство, в котором пояснила, что Зыков хочет затянуть рассмотрение, чтобы фактически избежать наказания за истечением сроков давности. По ее мнению, бывший следователь, в драке с которым погиб ее сын, должен подлежать принудительному приводу в суд. Несмотря на возражения суд удовлетворил ходатайство об отложении заседания. Зубкова обязали предоставить документы, которые подтвердят уважительность причины сегодняшней неявки. Также было принято решение истребовать документы у медицинского учреждения, в котором проходит лечение бывший следователь, о состоянии его здоровья и возможности дальнейшего участия в рассмотрении жалобы. Зыкова и Зубкова задержали в ночь на 28 мая 2022 года, то есть сразу после драки, сотрудники ППС. На их руках имелись следы от ударов, на обуви — капли крови. Несмотря на это они всячески старались доказать, что не имеют отношения к событиям. При этом вели себя дерзко: тыкали сотрудникам корочками следственного комитета. Тогда один из ППС-ников подметил, что «может быть это их последний день в СК». И оказался прав. Сразу после задержания в отношении Зыкова и Зубкова была назначено проверка, по результатам которой их уволили из СК. Но Зыков, которому по ходу расследования смягчили статью, оспорил решение об увольнении и даже получил компенсацию за то время, которое провел в СИЗО. Но так или иначе он все равно был уволен. Судебный процесс по делу длился почти год. 22 декабря 2023 года Зубкову и Зыкову озвучили приговор. Их признали виновными (Зубкова в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, Зыкова в нанесении побоев). Первого отправили в колонию строгого режима на срок семь лет и назначили к выплате семье погибшего миллион рублей, второй отделался 10—месячным ограничением свободы, который так и не был к нему применен. Также Зыков должен был выплатить потерпевшей стороне 50 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший сотрудник челябинского следкома Дмитрий Зыков, который вместе с коллегой Кириллом Зубковым участвовал в смертельной драке у ночного клуба, 26 апреля не явился на заседание апелляционной комиссии в областной суд. Как пояснил всем присутствующим его адвокат Сергей Сазанаков, его клиент заболел, поэтому не смог явиться. Он попросил перенести заседание. «Мой клиент заболел. Он уведомил меня об этом, сообщив, что в настоящий момент неконтактен. Он просит перенести заседание. По его словам, он вызвал врача на дом. Тот провел осмотр. Больничный лист будет предоставлен суду после обращения в медучреждение», — объяснил суду отсутствие Зыкова Сазанаков. Другой участник этой же драки, Зубков, дожидающийся вступления приговора в силу в СИЗО, присутствовал на заседании посредством видеоконференцсвязи. Он выразился против переноса заседания. По его словам, Зыков специально затягивает сроки рассмотрения апелляционной жалобы. Мать погибшего в драке челябинца, проходящая по делу в качестве потерпевшей стороны, также высказалась против переноса заседания. Она предоставила в суд ходатайство, в котором пояснила, что Зыков хочет затянуть рассмотрение, чтобы фактически избежать наказания за истечением сроков давности. По ее мнению, бывший следователь, в драке с которым погиб ее сын, должен подлежать принудительному приводу в суд. Несмотря на возражения суд удовлетворил ходатайство об отложении заседания. Зубкова обязали предоставить документы, которые подтвердят уважительность причины сегодняшней неявки. Также было принято решение истребовать документы у медицинского учреждения, в котором проходит лечение бывший следователь, о состоянии его здоровья и возможности дальнейшего участия в рассмотрении жалобы. Зыкова и Зубкова задержали в ночь на 28 мая 2022 года, то есть сразу после драки, сотрудники ППС. На их руках имелись следы от ударов, на обуви — капли крови. Несмотря на это они всячески старались доказать, что не имеют отношения к событиям. При этом вели себя дерзко: тыкали сотрудникам корочками следственного комитета. Тогда один из ППС-ников подметил, что «может быть это их последний день в СК». И оказался прав. Сразу после задержания в отношении Зыкова и Зубкова была назначено проверка, по результатам которой их уволили из СК. Но Зыков, которому по ходу расследования смягчили статью, оспорил решение об увольнении и даже получил компенсацию за то время, которое провел в СИЗО. Но так или иначе он все равно был уволен. Судебный процесс по делу длился почти год. 22 декабря 2023 года Зубкову и Зыкову озвучили приговор. Их признали виновными (Зубкова в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, Зыкова в нанесении побоев). Первого отправили в колонию строгого режима на срок семь лет и назначили к выплате семье погибшего миллион рублей, второй отделался 10—месячным ограничением свободы, который так и не был к нему применен. Также Зыков должен был выплатить потерпевшей стороне 50 тысяч рублей.