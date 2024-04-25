Польскую общественную организацию из Тюмени заподозрили в агитации против России

26 апреля 2024 в 14:45 Размер текста - 17 +

Общественная организация финансировалась из-за рубежа Фото: Сергей Петров/NEWS.ru/TACC Правоохранительные структуры заподозрили общественную организацию «Тюменский областной центр польской культуры и просвещения «Лятарник» в антироссийской агитации. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Выяснилось, что с позиции общественной организации „Лятарник“ проводилась агитация среди граждан РФ из числа этнических поляков о необходимости получения „карты поляка“. А также проведения иных действий, направленных на формирование прозападного лобби и негативного освещения роли России в „польском вопросе“. „Лятарник“ финансировался иностранной неправительственной организацией Wspolnota Polska, российское представительство которой было закрыто в апреле 2022 года распоряжением Минюста. Поскольку после этого деньги из-за границы в „Лятарник “ перестали поступать, организация была закрыта», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Он добавил, что руководителем «Лятарника» являлся Сергей Филь. По данным источников URA.RU, периодически он проводит встречи с сотрудниками дипломатических и консульских учреждений Польши. «Последняя такая встреча состоялась в ноябре 2023 года в посольстве республики Польша в Москве. Там Филь встретился послом республики Польша в России Кшиштофом Краевским», — отметил инсайдер URA.RU. Комментарии правоохранительных структур ожидаются. Получить оперативный комментарий представителей общественной организации «Лятарник» URA.RU не удалось: на телефонные звонки редакции никто не ответил. Агентством был направлен письменный запрос. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Правоохранительные структуры заподозрили общественную организацию «Тюменский областной центр польской культуры и просвещения «Лятарник» в антироссийской агитации. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Выяснилось, что с позиции общественной организации „Лятарник“ проводилась агитация среди граждан РФ из числа этнических поляков о необходимости получения „карты поляка“. А также проведения иных действий, направленных на формирование прозападного лобби и негативного освещения роли России в „польском вопросе“. „Лятарник“ финансировался иностранной неправительственной организацией Wspolnota Polska, российское представительство которой было закрыто в апреле 2022 года распоряжением Минюста. Поскольку после этого деньги из-за границы в „Лятарник “ перестали поступать, организация была закрыта», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Он добавил, что руководителем «Лятарника» являлся Сергей Филь. По данным источников URA.RU, периодически он проводит встречи с сотрудниками дипломатических и консульских учреждений Польши. «Последняя такая встреча состоялась в ноябре 2023 года в посольстве республики Польша в Москве. Там Филь встретился послом республики Польша в России Кшиштофом Краевским», — отметил инсайдер URA.RU. Комментарии правоохранительных структур ожидаются. Получить оперативный комментарий представителей общественной организации «Лятарник» URA.RU не удалось: на телефонные звонки редакции никто не ответил. Агентством был направлен письменный запрос.