25 апреля 2024

В Кургане приватизируют четыре предприятия мэрии

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, администрация города, мэрия
МУПы мэрии Кургана перейдут в статус «общество с ограниченной ответственностью» Фото:

В Кургане в связи с федеральным законодательством планируется приватизация четырех муниципальных предприятий администрации города. Они перейдут в статус частных компаний. Об этом URA.RU сообщил депутат гордумы Иван Камшилов, также информация находится в документах на сайте администрации.

«Приватизация „Бытовых услуг“, „Шуховского полигона ТБО“ и „Прометея“ из статуса МУПов в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью», — указано на сайте городской администрации. Переход в частные компании объяснялся на депутатских комиссиях необходимостью соответствия федеральному законодательству.

При этом, как отметил в разговоре с корреспондентом URA.RU депутат Иван Камшилов, на заседание думы пока эти изменения не выносились. Также он предположил, что мэрия может продать эти предприятия, чтобы пополнить бюджет в связи тратами во время паводка.

Также в документах указано, что реорганизации подлежит МУП «Комбинат питания». Ранее URA.RU в пресс-службе мэрии отмечали, что на работу учреждения данные изменения не повлияют. «В соответствии с требованием ФЗ МУПы подлежат ликвидации или реорганизации по решению учредителя до 1 января 2025 года. В связи с этим принято решение включить в план приватизации МУП „Комбинат питания“. Школьное питание в муниципальных образовательных учреждениях будет осуществляться в прежнем режиме», — сообщали в мэрии.

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В Кургане в связи с федеральным законодательством планируется приватизация четырех муниципальных предприятий администрации города. Они перейдут в статус частных компаний. Об этом URA.RU сообщил депутат гордумы Иван Камшилов, также информация находится в документах на сайте администрации. «Приватизация „Бытовых услуг“, „Шуховского полигона ТБО“ и „Прометея“ из статуса МУПов в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью», — указано на сайте городской администрации. Переход в частные компании объяснялся на депутатских комиссиях необходимостью соответствия федеральному законодательству. При этом, как отметил в разговоре с корреспондентом URA.RU депутат Иван Камшилов, на заседание думы пока эти изменения не выносились. Также он предположил, что мэрия может продать эти предприятия, чтобы пополнить бюджет в связи тратами во время паводка. Также в документах указано, что реорганизации подлежит МУП «Комбинат питания». Ранее URA.RU в пресс-службе мэрии отмечали, что на работу учреждения данные изменения не повлияют. «В соответствии с требованием ФЗ МУПы подлежат ликвидации или реорганизации по решению учредителя до 1 января 2025 года. В связи с этим принято решение включить в план приватизации МУП „Комбинат питания“. Школьное питание в муниципальных образовательных учреждениях будет осуществляться в прежнем режиме», — сообщали в мэрии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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