Подполковник Иванников раскрыл причину новых поставок оружия Украине

Подполковник Иванников: США готовит Украину и Европу к прямому конфликту с РФ

27 апреля 2024 в 07:02 Размер текста - 17 +

США нужны новые военные контракты, чтобы спасти экономику, сказал Олег Иванников Фото: Lance Cpl. Wesley Timm / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США готовятся к потенциальному прямому противостоянию с Россией, для чего и наращивают поставки вооружения на Украину и в страны НАТО. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный политолог, подполковник запаса МВД Олег Иванников. «Даже при отсутствии необходимости оружие будет поставляться не только на Украину, но и на склады в Европе с целью хранения, размещения на случай будущего конфликта с Российской Федерацией. США уже сегодня готовится к конфликту с Россией, вооружает НАТО, осуществляет закупки старой советской техники по всему миру для передачи Украине. Ситуация ухудшается буквально с каждым днем. Прогнозы не могут радовать, так как идет милитаризация общества и целых государств», — сказал Олег Иванников. Новость по теме На военных учениях НАТО готовят бойцов для отправки в зону СВО «Поставки Соединенные Штаты организуют как сами, так и через страны Западной и Восточной Европы. Таким образом, они втягивают в этот конфликт как можно больше участников. Это экономически для них целесообразно. Им необходимо нарастить производство, создать рабочие места в США, увеличить поставки оружия на Украину. Тем самым они смогут заработать нужные для перезапуска экономики Штатов, которая находится в глубоком кризисе», — отметил военный политолог. При этом председатель правления Общероссийской организации «Офицеры России» подполковник запаса Роман Шкурлатов уверен, что на данный момент переживать о боестолкновениях не стоит. «Помощь Соединенных Штатов Украине и Киевскому режиму не направлена на то, чтобы Украина победила на поле боя. Ни США, ни Европе, ни НАТО, ни коллективному Западу в целом это не нужно. Все это математически высчитано ровно настолько, чтобы Украина не рухнула, чтобы страна истекала кровью бесконечно», — объяснил эксперт. Ранее Сенат конгресса США одобрил законопроект, предусматривающий выделение более 60 млрд долларов на военную помощь Украине. В него вошли дальнобойные ракеты ATACMS. Таким образом США подливают масла в огонь, передавая такое оружие, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Также на Украину прибыли американские военные. Они обеспечивают надзор за поставками оружия, пояснил официальный представитель минобороны США Патрик Райдер. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

США готовятся к потенциальному прямому противостоянию с Россией, для чего и наращивают поставки вооружения на Украину и в страны НАТО. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный политолог, подполковник запаса МВД Олег Иванников. «Даже при отсутствии необходимости оружие будет поставляться не только на Украину, но и на склады в Европе с целью хранения, размещения на случай будущего конфликта с Российской Федерацией. США уже сегодня готовится к конфликту с Россией, вооружает НАТО, осуществляет закупки старой советской техники по всему миру для передачи Украине. Ситуация ухудшается буквально с каждым днем. Прогнозы не могут радовать, так как идет милитаризация общества и целых государств», — сказал Олег Иванников. «Поставки Соединенные Штаты организуют как сами, так и через страны Западной и Восточной Европы. Таким образом, они втягивают в этот конфликт как можно больше участников. Это экономически для них целесообразно. Им необходимо нарастить производство, создать рабочие места в США, увеличить поставки оружия на Украину. Тем самым они смогут заработать нужные для перезапуска экономики Штатов, которая находится в глубоком кризисе», — отметил военный политолог. При этом председатель правления Общероссийской организации «Офицеры России» подполковник запаса Роман Шкурлатов уверен, что на данный момент переживать о боестолкновениях не стоит. «Помощь Соединенных Штатов Украине и Киевскому режиму не направлена на то, чтобы Украина победила на поле боя. Ни США, ни Европе, ни НАТО, ни коллективному Западу в целом это не нужно. Все это математически высчитано ровно настолько, чтобы Украина не рухнула, чтобы страна истекала кровью бесконечно», — объяснил эксперт. Ранее Сенат конгресса США одобрил законопроект, предусматривающий выделение более 60 млрд долларов на военную помощь Украине. В него вошли дальнобойные ракеты ATACMS. Таким образом США подливают масла в огонь, передавая такое оружие, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Также на Украину прибыли американские военные. Они обеспечивают надзор за поставками оружия, пояснил официальный представитель минобороны США Патрик Райдер.