Стала известна новая дата концерта EMIN’a в Тюмени, который перенесли из-за теракта в «Крокусе»

Певец EMIN выступит в Тюмени 16 сентября
© Служба новостей «URA.RU»
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Звезды российского шоу-бизнеса. Москва, emin, эмин
Концерт в Тюмени переносился уже несколько раз Фото:

Певец EMIN (настоящее имя Эмин Агаларов — прим. URA.RU) выступит в Тюмени с концертом 16 сентября. Новая дата выступления появилась на сайте — агрегаторе по продаже билетов. Ранее певец отменил свой концерт в Тюмени из-за теракта в «Крокусе».

«Emin продолжает гастролировать по городам России с туром Love Is. В 2024 году певец и музыкант представит обновленную программу с последними хитами, а также известные композиции», — указано в афише.

Выступление певца в Тюмени должно было состояться 25 марта. Концерт отменили после террористической атаки на зал «Крокус Сити Холл».

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Певец EMIN (настоящее имя Эмин Агаларов — прим. URA.RU) выступит в Тюмени с концертом 16 сентября. Новая дата выступления появилась на сайте — агрегаторе по продаже билетов. Ранее певец отменил свой концерт в Тюмени из-за теракта в «Крокусе». «Emin продолжает гастролировать по городам России с туром Love Is. В 2024 году певец и музыкант представит обновленную программу с последними хитами, а также известные композиции», — указано в афише. Выступление певца в Тюмени должно было состояться 25 марта. Концерт отменили после террористической атаки на зал «Крокус Сити Холл».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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