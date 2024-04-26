Стала известна новая дата концерта EMIN’a в Тюмени, который перенесли из-за теракта в «Крокусе»

Певец EMIN выступит в Тюмени 16 сентября

26 апреля 2024 в 20:34 Размер текста - 17 +

Концерт в Тюмени переносился уже несколько раз Фото: Владимир Андреев © URA.RU Певец EMIN (настоящее имя Эмин Агаларов — прим. URA.RU) выступит в Тюмени с концертом 16 сентября. Новая дата выступления появилась на сайте — агрегаторе по продаже билетов. Ранее певец отменил свой концерт в Тюмени из-за теракта в «Крокусе». «Emin продолжает гастролировать по городам России с туром Love Is. В 2024 году певец и музыкант представит обновленную программу с последними хитами, а также известные композиции», — указано в афише. Выступление певца в Тюмени должно было состояться 25 марта. Концерт отменили после террористической атаки на зал «Крокус Сити Холл». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Певец EMIN (настоящее имя Эмин Агаларов — прим. URA.RU) выступит в Тюмени с концертом 16 сентября. Новая дата выступления появилась на сайте — агрегаторе по продаже билетов. Ранее певец отменил свой концерт в Тюмени из-за теракта в «Крокусе». «Emin продолжает гастролировать по городам России с туром Love Is. В 2024 году певец и музыкант представит обновленную программу с последними хитами, а также известные композиции», — указано в афише. Выступление певца в Тюмени должно было состояться 25 марта. Концерт отменили после террористической атаки на зал «Крокус Сити Холл».