Концерт в Тюмени переносился уже несколько раз
Певец EMIN (настоящее имя Эмин Агаларов — прим. URA.RU) выступит в Тюмени с концертом 16 сентября. Новая дата выступления появилась на сайте — агрегаторе по продаже билетов. Ранее певец отменил свой концерт в Тюмени из-за теракта в «Крокусе».
«Emin продолжает гастролировать по городам России с туром Love Is. В 2024 году певец и музыкант представит обновленную программу с последними хитами, а также известные композиции», — указано в афише.
Выступление певца в Тюмени должно было состояться 25 марта. Концерт отменили после террористической атаки на зал «Крокус Сити Холл».
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