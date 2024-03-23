Из-за трагедии в «Крокусе» концерт Эмина Агаларова в Тюмени перенесли

Концерт певца EMIN’a (настоящее имя Эмин Агаларов — прим. URA.RU), который должен был пройти 25 марта, перенесен. Это связано с террористическим актом в «Крокус Сити Холле». Новую дату артист пока не называет — о ней будет объявлено дополнительно.
«Перенос концертов в связи с ужасной трагедией в „Крокус Сити Холле“. Информация о новых датах появится позднее», — написано в группе EMIN’a «ВКонтакте».
Ранее он уже выразил соболезнования семьям погибших в результате трагедии. Это второй раз, когда певцу приходится переносить концерт в Тюмени — изначально он был запланирован на 4 марта, но из-за изменения гастрольного графика дату пришлось подвинуть на 25.
Вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник» в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске был совершен теракт со стрельбой. В результате него погибли 133 человека, еще 152 пострадали. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.
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