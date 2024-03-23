23 марта 2024
22 марта 2024

Из-за трагедии в «Крокусе» концерт Эмина Агаларова в Тюмени перенесли

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-подход с участниками оркестра волынщиков “City Pipes” в Филармонии. Екатеринбург, микрофон
Эмин Агаларов соболезнования семьям погибших в результате трагедии в «Крокусе» Фото:
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В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Концерт певца EMIN’a (настоящее имя Эмин Агаларов — прим. URA.RU), который должен был пройти 25 марта, перенесен. Это связано с террористическим актом в «Крокус Сити Холле». Новую дату артист пока не называет — о ней будет объявлено дополнительно.

«Перенос концертов в связи с ужасной трагедией в „Крокус Сити Холле“. Информация о новых датах появится позднее», — написано в группе EMIN’a «ВКонтакте».

Ранее он уже выразил соболезнования семьям погибших в результате трагедии. Это второй раз, когда певцу приходится переносить концерт в Тюмени — изначально он был запланирован на 4 марта, но из-за изменения гастрольного графика дату пришлось подвинуть на 25.

Вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник» в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске был совершен теракт со стрельбой. В результате него погибли 133 человека, еще 152 пострадали. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.

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Концерт певца EMIN’a (настоящее имя Эмин Агаларов — прим. URA.RU), который должен был пройти 25 марта, перенесен. Это связано с террористическим актом в «Крокус Сити Холле». Новую дату артист пока не называет — о ней будет объявлено дополнительно. «Перенос концертов в связи с ужасной трагедией в „Крокус Сити Холле“. Информация о новых датах появится позднее», — написано в группе EMIN’a «ВКонтакте». Ранее он уже выразил соболезнования семьям погибших в результате трагедии. Это второй раз, когда певцу приходится переносить концерт в Тюмени — изначально он был запланирован на 4 марта, но из-за изменения гастрольного графика дату пришлось подвинуть на 25. Вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник» в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске был совершен теракт со стрельбой. В результате него погибли 133 человека, еще 152 пострадали. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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