26 апреля 2024

Два тюменца погибли при пожаре

МЧС: в Тюмени во время пожара в частном доме погибли два человека
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Пожар в Успенке. Тюмень , пожар, огонь, тушение пожара, пожар в деревне
Когда прибыли спасатели, огонь и дым охватили второй этаж дома, уточнили в МЧС по Тюменской области Фото:

Двое тюменцев погибли во время пожара в областном центре. Об этом в telegram-канале сообщает пресс-служба МЧС Тюменской области.

«Поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдался огонь и дым на втором этаже жилого дома. В результате происшествия погибло два человека, оба взрослые», — говорится в сообщении ведомства.

Сообщается, что огонь охватил дом на площади 64 квадратных метра. Предварительная причина — неосторожное обращение с огнем. Отмечается, что в доме отсутствовал автономный пожарный извещатель.

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Двое тюменцев погибли во время пожара в областном центре. Об этом в telegram-канале сообщает пресс-служба МЧС Тюменской области. «Поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдался огонь и дым на втором этаже жилого дома. В результате происшествия погибло два человека, оба взрослые», — говорится в сообщении ведомства. Сообщается, что огонь охватил дом на площади 64 квадратных метра. Предварительная причина — неосторожное обращение с огнем. Отмечается, что в доме отсутствовал автономный пожарный извещатель.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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