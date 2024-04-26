Два тюменца погибли при пожаре

Когда прибыли спасатели, огонь и дым охватили второй этаж дома, уточнили в МЧС по Тюменской области
Двое тюменцев погибли во время пожара в областном центре. Об этом в telegram-канале сообщает пресс-служба МЧС Тюменской области.
«Поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдался огонь и дым на втором этаже жилого дома. В результате происшествия погибло два человека, оба взрослые», — говорится в сообщении ведомства.
Сообщается, что огонь охватил дом на площади 64 квадратных метра. Предварительная причина — неосторожное обращение с огнем. Отмечается, что в доме отсутствовал автономный пожарный извещатель.
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