Два тюменца погибли при пожаре

МЧС: в Тюмени во время пожара в частном доме погибли два человека

27 апреля 2024 в 09:54 Размер текста - 17 +

Когда прибыли спасатели, огонь и дым охватили второй этаж дома, уточнили в МЧС по Тюменской области Фото: Денис Моргунов © URA.RU Двое тюменцев погибли во время пожара в областном центре. Об этом в telegram-канале сообщает пресс-служба МЧС Тюменской области. «Поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдался огонь и дым на втором этаже жилого дома. В результате происшествия погибло два человека, оба взрослые», — говорится в сообщении ведомства. Сообщается, что огонь охватил дом на площади 64 квадратных метра. Предварительная причина — неосторожное обращение с огнем. Отмечается, что в доме отсутствовал автономный пожарный извещатель. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Двое тюменцев погибли во время пожара в областном центре. Об этом в telegram-канале сообщает пресс-служба МЧС Тюменской области. «Поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдался огонь и дым на втором этаже жилого дома. В результате происшествия погибло два человека, оба взрослые», — говорится в сообщении ведомства. Сообщается, что огонь охватил дом на площади 64 квадратных метра. Предварительная причина — неосторожное обращение с огнем. Отмечается, что в доме отсутствовал автономный пожарный извещатель.