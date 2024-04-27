Челябинском депутату с судимостями разрешили участвовать в праймериз ЕР

27 апреля 2024 в 15:46 Размер текста - 17 +

Все судимости Виталия Рыльских давно погашены Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Депутат гордумы Челябинска Виталий Рыльских будет участвовать в праймериз «Единой России» на сентябрьских выборах в думу, несмотря на наличие судимостей. Как сообщили URA.RU источники в региональном отделении ЕР, разрешение на это получено от руководства партии в Москве. «Обычно судимость не позволяет возможному кандидату участвовать в праймериз ЕР. Для Рыльских сделано исключение, учитывая его заслуги перед партией и Челябинском, его помощь новым регионам и бойцам СВО», — пояснил источник. Судимости Рыльских получил в молодости, еще в семидесятых годах, за хулиганство и незаконное хранение оружия. Все судимости давно погашены. Впервые в гордуму он избрался в 2005 году. Входит в «Единую Россию», является одним из самых обеспеченных депутатов гордумы. Когда был введен запрет на поддержку судимых со стороны партии, Рыльских выдвигался на выборы как самовыдвиженец. Получив мандат входил во фракцию «ЕР» и в гордуме, и в Советском райсовете, от которого был делегирован в думу. В 2022 году стал почетным гражданином Челябинска. Это звание он получил как меценат. К примеру, Рыльских за свой счет построил храм равноапостольного Великого Князя Владимира. Учитывая заслуги Рыльских, челябинские единороссы попросили в Москве разрешить ему участвовать в праймериз ЕР. В Советском районе Челябинска три одномандатных округа. По одному из округов будет выдвигаться участник СВО Сергей Бормотов, известный под позывными «Танцор». Он уже подал заявление на праймериз. По остальным кандидатам в региональном отделении ЕР воздерживаются, ссылаясь на то, что прием заявлений на праймериз будет идти до 8 мая. Выборы в гордуму Челябинска состоятся 8 сентября. Предстоит выбрать 25 депутатов по округам и 12 по партийным спискам. Впервые за последние 10 лет выборы гордумы будут прямые. В 2014 и в 2019 году челябинцы выбирали депутатов семи райсоветов, из которых затем формировалась дума. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутат гордумы Челябинска Виталий Рыльских будет участвовать в праймериз «Единой России» на сентябрьских выборах в думу, несмотря на наличие судимостей. Как сообщили URA.RU источники в региональном отделении ЕР, разрешение на это получено от руководства партии в Москве. «Обычно судимость не позволяет возможному кандидату участвовать в праймериз ЕР. Для Рыльских сделано исключение, учитывая его заслуги перед партией и Челябинском, его помощь новым регионам и бойцам СВО», — пояснил источник. Судимости Рыльских получил в молодости, еще в семидесятых годах, за хулиганство и незаконное хранение оружия. Все судимости давно погашены. Впервые в гордуму он избрался в 2005 году. Входит в «Единую Россию», является одним из самых обеспеченных депутатов гордумы. Когда был введен запрет на поддержку судимых со стороны партии, Рыльских выдвигался на выборы как самовыдвиженец. Получив мандат входил во фракцию «ЕР» и в гордуме, и в Советском райсовете, от которого был делегирован в думу. В 2022 году стал почетным гражданином Челябинска. Это звание он получил как меценат. К примеру, Рыльских за свой счет построил храм равноапостольного Великого Князя Владимира. Учитывая заслуги Рыльских, челябинские единороссы попросили в Москве разрешить ему участвовать в праймериз ЕР. В Советском районе Челябинска три одномандатных округа. По одному из округов будет выдвигаться участник СВО Сергей Бормотов, известный под позывными «Танцор». Он уже подал заявление на праймериз. По остальным кандидатам в региональном отделении ЕР воздерживаются, ссылаясь на то, что прием заявлений на праймериз будет идти до 8 мая. Выборы в гордуму Челябинска состоятся 8 сентября. Предстоит выбрать 25 депутатов по округам и 12 по партийным спискам. Впервые за последние 10 лет выборы гордумы будут прямые. В 2014 и в 2019 году челябинцы выбирали депутатов семи райсоветов, из которых затем формировалась дума.