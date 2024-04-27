Глава Тюменской области поздравил медиков в День работника скорой помощи

28 апреля 2024 в 11:28 Размер текста - 17 +

Моор считает, что любовь и сострадание к людям помогают сотрудникам скорой помощи работать на высоком уровне Фото: Денис Моргунов © URA.RU Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил медиков с Днем работника скорой помощи и поблагодарил за профессионализм. Он пожелал специалистам здоровья, счастья и успехов, рассказали в правительстве региона. «От имени всех спасенных вами и их близких благодарю вас за профессионализм, готовность всегда в кратчайшее время прибыть к тем, кто вас ждет», — цитирует Моора ведомство. Также на их сайте добавляется, что губернатор пожелал всем сотрудникам крепкого здоровья и благополучия, семейного счастья и профессиональных успехов. Он отметил, что для мобильности, оперативности, точности и своевременности медиков, в регионе ежегодно обновляется автопарк, бригады оснащаются современным оборудованием и внедряются цифровые технологии. Глава Тюменской области уверен, что любовь и сострадание к людям помогают и продолжат помогать специалистам оказывать экстренную медицинскую помощь на высоком уровне. В Тюмени побывала делегация медиков из республики Башкортостан, Мурманской и Тульской областей. Эксперты приезжали в регион для оценки местных наработок в области медицины. Некоторые из них будут переняты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил медиков с Днем работника скорой помощи и поблагодарил за профессионализм. Он пожелал специалистам здоровья, счастья и успехов, рассказали в правительстве региона. «От имени всех спасенных вами и их близких благодарю вас за профессионализм, готовность всегда в кратчайшее время прибыть к тем, кто вас ждет», — цитирует Моора ведомство. Также на их сайте добавляется, что губернатор пожелал всем сотрудникам крепкого здоровья и благополучия, семейного счастья и профессиональных успехов. Он отметил, что для мобильности, оперативности, точности и своевременности медиков, в регионе ежегодно обновляется автопарк, бригады оснащаются современным оборудованием и внедряются цифровые технологии. Глава Тюменской области уверен, что любовь и сострадание к людям помогают и продолжат помогать специалистам оказывать экстренную медицинскую помощь на высоком уровне. В Тюмени побывала делегация медиков из республики Башкортостан, Мурманской и Тульской областей. Эксперты приезжали в регион для оценки местных наработок в области медицины. Некоторые из них будут переняты.