04 апреля 2024

Медицинскими наработками Тюменской области заинтересовались в регионах России

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В Тюмени побывала делегация медиков из Башкортостана, Мурманской и Тульской областей Фото:

В Тюмени побывала делегация медиков из республики Башкортостан, Мурманской и Тульской областей. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона. Там отметили, что эксперты приезжали в регион для того, чтобы оценить местные наработки в области медицины.

«Делегация медиков из Мурманской, Тульской областей и Башкортостана во главе с директором Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Минздрава России Ольгой Кобяковой посетила Тюмень. Эксперты переняли опыт региона в части организации первичной медико-санитарной помощи», — указано в сообщении Информационного центра правительства Тюменской области.

Там добавили, что среди тюменских наработок, которые планируют перенять регионы России — организация медико-социальных отделений в поликлиниках, опыт дистанционного наблюдения за пациентами с риском развития неблагоприятных состояний и т. д. Также медики из других субъектов РФ заинтересовались тем, как в регионе организована работа неотложной медицинской помощи.

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В Тюмени побывала делегация медиков из республики Башкортостан, Мурманской и Тульской областей. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона. Там отметили, что эксперты приезжали в регион для того, чтобы оценить местные наработки в области медицины. «Делегация медиков из Мурманской, Тульской областей и Башкортостана во главе с директором Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Минздрава России Ольгой Кобяковой посетила Тюмень. Эксперты переняли опыт региона в части организации первичной медико-санитарной помощи», — указано в сообщении Информационного центра правительства Тюменской области. Там добавили, что среди тюменских наработок, которые планируют перенять регионы России — организация медико-социальных отделений в поликлиниках, опыт дистанционного наблюдения за пациентами с риском развития неблагоприятных состояний и т. д. Также медики из других субъектов РФ заинтересовались тем, как в регионе организована работа неотложной медицинской помощи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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