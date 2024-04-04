Медицинскими наработками Тюменской области заинтересовались в регионах России

05 апреля 2024 в 15:25 Размер текста - 17 +

В Тюмени побывала делегация медиков из Башкортостана, Мурманской и Тульской областей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюмени побывала делегация медиков из республики Башкортостан, Мурманской и Тульской областей. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона. Там отметили, что эксперты приезжали в регион для того, чтобы оценить местные наработки в области медицины. «Делегация медиков из Мурманской, Тульской областей и Башкортостана во главе с директором Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Минздрава России Ольгой Кобяковой посетила Тюмень. Эксперты переняли опыт региона в части организации первичной медико-санитарной помощи», — указано в сообщении Информационного центра правительства Тюменской области. Там добавили, что среди тюменских наработок, которые планируют перенять регионы России — организация медико-социальных отделений в поликлиниках, опыт дистанционного наблюдения за пациентами с риском развития неблагоприятных состояний и т. д. Также медики из других субъектов РФ заинтересовались тем, как в регионе организована работа неотложной медицинской помощи. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени побывала делегация медиков из республики Башкортостан, Мурманской и Тульской областей. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона. Там отметили, что эксперты приезжали в регион для того, чтобы оценить местные наработки в области медицины. «Делегация медиков из Мурманской, Тульской областей и Башкортостана во главе с директором Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Минздрава России Ольгой Кобяковой посетила Тюмень. Эксперты переняли опыт региона в части организации первичной медико-санитарной помощи», — указано в сообщении Информационного центра правительства Тюменской области. Там добавили, что среди тюменских наработок, которые планируют перенять регионы России — организация медико-социальных отделений в поликлиниках, опыт дистанционного наблюдения за пациентами с риском развития неблагоприятных состояний и т. д. Также медики из других субъектов РФ заинтересовались тем, как в регионе организована работа неотложной медицинской помощи.