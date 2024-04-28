В нескольких микрорайонах Кургана сильный ветер вырвал из земли автобусные остановки. Об этом URA.RU рассказали читатели.
«Сегодня, 28 апреля, ветром снесло остановку в микрорайоне Черемухово. Мне интересно, на что надеялись строители, когда делали такую опору?» — поинтересовался собеседник информационного агентства. По словом другого курганца, подобная ситуация произошла в микрорайон Осиновка.
Редакция обратилась за комментарием по теме публикации в пресс-службу мэрии Кургана. Ответ ожидается.
URA.RU уже писало о масштабном пожаре в селе Белозерское, где было уничтожено четыре квартиры. Огонь сильным ветром перекинуло с одного дома на другой, строящийся рядом. В результате три семьи потеряли крышу над головой.
Остановку отшвырнуло на несколько метров от места, где она стояла
Фото: предоставлено читателем URA.RU
Ветер вырывает автобусные остановки из земли
Фото: предоставлено читателем URA.RU
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В нескольких микрорайонах Кургана сильный ветер вырвал из земли автобусные остановки. Об этом URA.RU рассказали читатели. «Сегодня, 28 апреля, ветром снесло остановку в микрорайоне Черемухово. Мне интересно, на что надеялись строители, когда делали такую опору?» — поинтересовался собеседник информационного агентства. По словом другого курганца, подобная ситуация произошла в микрорайон Осиновка. Редакция обратилась за комментарием по теме публикации в пресс-службу мэрии Кургана. Ответ ожидается. URA.RU уже писало о масштабном пожаре в селе Белозерское, где было уничтожено четыре квартиры. Огонь сильным ветром перекинуло с одного дома на другой, строящийся рядом. В результате три семьи потеряли крышу над головой.