28 апреля 2024
27 апреля 2024

Курганцы сообщили о снесенных ураганным ветром автобусных остановках. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Остановочные комплексы не справляются с ветром (архивное фото)
Остановочные комплексы не справляются с ветром (архивное фото) Фото:

В нескольких микрорайонах Кургана сильный ветер вырвал из земли автобусные остановки. Об этом URA.RU рассказали читатели.

«Сегодня, 28 апреля, ветром снесло остановку в микрорайоне Черемухово. Мне интересно, на что надеялись строители, когда делали такую опору?» — поинтересовался собеседник информационного агентства. По словом другого курганца, подобная ситуация произошла в микрорайон Осиновка.

Редакция обратилась за комментарием по теме публикации в пресс-службу мэрии Кургана. Ответ ожидается.

URA.RU уже писало о масштабном пожаре в селе Белозерское, где было уничтожено четыре квартиры. Огонь сильным ветром перекинуло с одного дома на другой, строящийся рядом. В результате три семьи потеряли крышу над головой.

Остановку отшвырнуло на несколько метров от места, где она стояла
Остановку отшвырнуло на несколько метров от места, где она стояла
Фото:
Ветер вырывает автобусные остановки из земли
Ветер вырывает автобусные остановки из земли
Фото:

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В нескольких микрорайонах Кургана сильный ветер вырвал из земли автобусные остановки. Об этом URA.RU рассказали читатели. «Сегодня, 28 апреля, ветром снесло остановку в микрорайоне Черемухово. Мне интересно, на что надеялись строители, когда делали такую опору?» — поинтересовался собеседник информационного агентства. По словом другого курганца, подобная ситуация произошла в микрорайон Осиновка. Редакция обратилась за комментарием по теме публикации в пресс-службу мэрии Кургана. Ответ ожидается. URA.RU уже писало о масштабном пожаре в селе Белозерское, где было уничтожено четыре квартиры. Огонь сильным ветром перекинуло с одного дома на другой, строящийся рядом. В результате три семьи потеряли крышу над головой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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