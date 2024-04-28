28 апреля 2024
27 апреля 2024

В результате масштабного пожара в Курганской области без дома остались три семьи

© Служба новостей «URA.RU»
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Сильный ветер перекинул огонь на рядом стоящий дом (архивное фото)
Сильный ветер перекинул огонь на рядом стоящий дом (архивное фото) Фото:

Три семьи в Курганской области потеряли жилье из-за пожара. По данным telegram-канала ИС «Белозерское», инцидент произошел днем 28 апреля.

«Пожар произошел примерно в 15:30 на улице Октябрьской в селе Белозерское. Огонь уничтожил четыре квартиры в домах №7 и 5. Без крыши над головой остались три семьи, среди них пятеро детей», — написано в мессенджере.

По предварительной версии, возгорание произошло из-за проблем с электропроводкой, сообщили представители ГУ МЧС России по региону. Из-за сильного ветра огонь распространился на рядом стоящий дом. Пожар был ликвидирован силами ПСЧ №21 спустя полтора часа. Пострадавшие обратились к жителям округа с просьбой о помощи.

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Три семьи в Курганской области потеряли жилье из-за пожара. По данным telegram-канала ИС «Белозерское», инцидент произошел днем 28 апреля. «Пожар произошел примерно в 15:30 на улице Октябрьской в селе Белозерское. Огонь уничтожил четыре квартиры в домах №7 и 5. Без крыши над головой остались три семьи, среди них пятеро детей», — написано в мессенджере. По предварительной версии, возгорание произошло из-за проблем с электропроводкой, сообщили представители ГУ МЧС России по региону. Из-за сильного ветра огонь распространился на рядом стоящий дом. Пожар был ликвидирован силами ПСЧ №21 спустя полтора часа. Пострадавшие обратились к жителям округа с просьбой о помощи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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