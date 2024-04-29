Лидер «Коррозии металла» объявил о приостановке деятельности группы

29 апреля 2024 в 06:40 Размер текста - 17 +

Группа приостановила концерты, так как не может рекламировать концерты Фото: Размик Закарян © URA.RU Российская рок-группа «Коррозия металла» приостанавливает свою деятельность. Об этом заявил ее солист Сергей Троицкий («Паук»). «Группа „Коррозия металла“ приостанавливает свою деятельность, потому что мы не можем рекламировать концерты и приглашать туда публику», — сказал Троицкий на видео, опубликованном в telegram-канале «Известия». Сообщается, что за свой комментарий он «потребовал пиво и шампанское». После этого он попытался отобрать камеру у оператора. В ночь на 28 апреля в одном из клубов Нижнего Новгорода силовики задержали троих участников группы, среди них был Троицкий. Рокеров отвезли в отделение полиции, где составили административные протоколы, связанные с пропагандой. Уточняется, что они продавали «мерч» с нацистской символикой. Каждого оштрафовали на 1000 рублей. Сам Троицкий отметил, что запрещенную символику группа не пропагандирует, так как в ней не разбирается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российская рок-группа «Коррозия металла» приостанавливает свою деятельность. Об этом заявил ее солист Сергей Троицкий («Паук»). «Группа „Коррозия металла“ приостанавливает свою деятельность, потому что мы не можем рекламировать концерты и приглашать туда публику», — сказал Троицкий на видео, опубликованном в telegram-канале «Известия». Сообщается, что за свой комментарий он «потребовал пиво и шампанское». После этого он попытался отобрать камеру у оператора. В ночь на 28 апреля в одном из клубов Нижнего Новгорода силовики задержали троих участников группы, среди них был Троицкий. Рокеров отвезли в отделение полиции, где составили административные протоколы, связанные с пропагандой. Уточняется, что они продавали «мерч» с нацистской символикой. Каждого оштрафовали на 1000 рублей. Сам Троицкий отметил, что запрещенную символику группа не пропагандирует, так как в ней не разбирается.