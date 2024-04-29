Глава КЧР Темрезов отреагировал на убийство полицейских

Глава КЧР Темрезов выразил слова соболезнования семьям погибших
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Заседание областной думы. Курган, депутат, чиновник, дума, заседание, руки
Семьям погибших и пострадавших полицейских окажут необходимую помощь и поддержку Фото:

В связи с нападением на сотрудников ДПС в Карачаево-Черкесской Республике выразил соболезнования глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов. Инцидент произошел 28 апреля.

«Выражаю искренние слова соболезнования семьям сотрудников полиции, погибших сегодня ночью в результате вооруженного нападения на пост ДПС в п. Мара-Аягъы КГО. Они погибли, с честью выполняя свой профессиональный долг, защищая мирных жителей от опасных преступников, которые были ликвидированы», — высказался Рашид Темрезов в telegram-канале.

Он пожелал четверым полицейским, которые находятся в лечебном учреждении в тяжелом состоянии скорейшего выздоровления. Семьям погибших и раненых будет оказана необходимая помощь, добавил глава КЧР.

Вечером 28 апреля стало известно о расстреле полицейских в КЧР. Всех нападавших ликвидировали. В результате трагедии погибли двое полицейских, среди которых двое сотрудников полиции по Курганской области — замначальника межмуниципального отдела МВД России «Щучанский» Антон Валиков и полицейский водитель дежурной части отдела полиции № 1 Андрей Артамонов. Еще четверо сотрудников ДПС находятся в тяжелом состоянии. URA.RU рассказало, что известно на данный момент в материале.

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В связи с нападением на сотрудников ДПС в Карачаево-Черкесской Республике выразил соболезнования глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов. Инцидент произошел 28 апреля. «Выражаю искренние слова соболезнования семьям сотрудников полиции, погибших сегодня ночью в результате вооруженного нападения на пост ДПС в п. Мара-Аягъы КГО. Они погибли, с честью выполняя свой профессиональный долг, защищая мирных жителей от опасных преступников, которые были ликвидированы», — высказался Рашид Темрезов в telegram-канале. Он пожелал четверым полицейским, которые находятся в лечебном учреждении в тяжелом состоянии скорейшего выздоровления. Семьям погибших и раненых будет оказана необходимая помощь, добавил глава КЧР. Вечером 28 апреля стало известно о расстреле полицейских в КЧР. Всех нападавших ликвидировали. В результате трагедии погибли двое полицейских, среди которых двое сотрудников полиции по Курганской области — замначальника межмуниципального отдела МВД России «Щучанский» Антон Валиков и полицейский водитель дежурной части отдела полиции № 1 Андрей Артамонов. Еще четверо сотрудников ДПС находятся в тяжелом состоянии. URA.RU рассказало, что известно на данный момент в материале.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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