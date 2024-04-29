Глава КЧР Темрезов отреагировал на убийство полицейских

В связи с нападением на сотрудников ДПС в Карачаево-Черкесской Республике выразил соболезнования глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов. Инцидент произошел 28 апреля.
«Выражаю искренние слова соболезнования семьям сотрудников полиции, погибших сегодня ночью в результате вооруженного нападения на пост ДПС в п. Мара-Аягъы КГО. Они погибли, с честью выполняя свой профессиональный долг, защищая мирных жителей от опасных преступников, которые были ликвидированы», —
Он пожелал четверым полицейским, которые находятся в лечебном учреждении в тяжелом состоянии скорейшего выздоровления. Семьям погибших и раненых будет оказана необходимая помощь, добавил глава КЧР.
Вечером 28 апреля стало известно о расстреле полицейских в КЧР. Всех нападавших ликвидировали. В результате трагедии погибли двое полицейских, среди которых двое сотрудников полиции по Курганской области — замначальника межмуниципального отдела МВД России «Щучанский» Антон Валиков и полицейский водитель дежурной части отдела полиции № 1 Андрей Артамонов. Еще четверо сотрудников ДПС находятся в тяжелом состоянии. URA.RU рассказало, что известно на данный момент в материале.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.