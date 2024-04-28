Курганские власти уточнили сумму выплат семьям погибших полицейских и раненному в КЧР

Семьям погибших в Карачаево-Черкесии курганских полицейских выплатят по млн рублей. Раненый сотрудник от региона получит помощь в сумме 300 тысяч рублей. Такое поручение дал губернатор Вадим Шумков, сообщили в пресс-службе правительства Курганской области.
«Семьи заместителя начальника отдела МВД России „Щучанский“ Антона Валикова и полицейского дежурной части отдела полиции № 1 УМВД России по г. Кургану Андрея Артамонова получат по одному млн рублей от правительства региона. Оперативный дежурный дежурной части МО МВД России „Каргапольский“ Дмитрий Балеев, который был ранен также при исполнении служебных обязанностей, от региона получит выплату в 300 тысяч рублей», — указано в сообщении.
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Семьям погибших в Карачаево-Черкесии курганских полицейских выплатят по млн рублей. Раненый сотрудник от региона получит помощь в сумме 300 тысяч рублей. Такое поручение дал губернатор Вадим Шумков, сообщили в пресс-службе правительства Курганской области. «Семьи заместителя начальника отдела МВД России „Щучанский“ Антона Валикова и полицейского дежурной части отдела полиции № 1 УМВД России по г. Кургану Андрея Артамонова получат по одному млн рублей от правительства региона. Оперативный дежурный дежурной части МО МВД России „Каргапольский“ Дмитрий Балеев, который был ранен также при исполнении служебных обязанностей, от региона получит выплату в 300 тысяч рублей», — указано в сообщении. Ранее глава КЧР Рашид Темрезов поручил выплатить семьям погибших курганских полицейских по млн рублей. Нападение на наряд ДПС ГИБДД МВД по Карачаево-Черкесской Республике совершено вечером 28 апреля. Пятерых нападавших ликвидировали. В результате нападения погибло двое полицейских из Курганской области. Еще четверо сотрудников получили ранения.