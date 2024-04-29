Семьям погибших полицейских в КЧР выплатят по миллиону рублей

Глава КЧР Темрезов поручил выплатить семьям погибших курганских полицейских по 1 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.
«Глава КЧР Рашид Темрезов подписал указ, согласно которому будет оказана единовременная материальная помощь семьям погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников в размере 1 млн рублей», — говорится в сообщении. Пострадавшим полицейским выплатят по 300 тысячи рублей.
Вечером 28 апреля на наряд ДПС ГИБДД МВД по Карачаево-Черкесской Республике совершили вооруженное нападение. Пятерых нападавших ликвидировали.
В результате нападения погибло двое полицейских — замначальника межмуниципального отдела МВД России «Щучанский» Антон Валиков и полицейский водитель дежурной части отдела полиции № 1 Андрей Артамонов. Остальные четверо выжили, их состояние оценивается как стабильно тяжелое. Об этом сообщили в Минздраве республики.
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