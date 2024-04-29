В США предрекли Украине трудные недели

NYT: Украину ждут тяжелые недели из-за наступления ВС России

29 апреля 2024 в 19:47 Размер текста - 17 +

ВСУ ждет трудное время из-за продолжения продвижения ВС РФ на фронте Фото: Официальный портал Киева новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В ближайшее время Украину ждут трудные недели из-за продвижения ВС РФ на фронте. Об этом сообщил председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества, неправительственной исследовательской группы Сергей Кузан. «Впереди трудные недели», — передает New York Times слова Кузана. Он добавил, что в ближайшем будущем Россия продолжит свое продвижение. Оно будет зависеть от того, насколько быстро и в каком объеме поступит помощь Киеву от Запада. Кроме того, Кузан отметил, что ухудшение ситуации на Украине подчеркивают продвижения ВС РФ. Он добавил, что командованию страны пришлось сделать «выбор между плохой ситуацией и еще худшей». В итоге страна оставила некоторые территории, а не потеряла военных. Ранее российская армия освободила Новомихайловку, Богдановку и Новобахмутовку в ДНР, Кисловку в Харьковской области. 29 апреля, была освобождена Семеновка в Донецкой Народной Республике. ВС РФ продолжают освобождение и других территорий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ближайшее время Украину ждут трудные недели из-за продвижения ВС РФ на фронте. Об этом сообщил председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества, неправительственной исследовательской группы Сергей Кузан. «Впереди трудные недели», — передает New York Times слова Кузана. Он добавил, что в ближайшем будущем Россия продолжит свое продвижение. Оно будет зависеть от того, насколько быстро и в каком объеме поступит помощь Киеву от Запада. Кроме того, Кузан отметил, что ухудшение ситуации на Украине подчеркивают продвижения ВС РФ. Он добавил, что командованию страны пришлось сделать «выбор между плохой ситуацией и еще худшей». В итоге страна оставила некоторые территории, а не потеряла военных. Ранее российская армия освободила Новомихайловку, Богдановку и Новобахмутовку в ДНР, Кисловку в Харьковской области. 29 апреля, была освобождена Семеновка в Донецкой Народной Республике. ВС РФ продолжают освобождение и других территорий.