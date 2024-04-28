28 апреля 2024

Участвовавший в СВО блогер из Копейска хочет стать депутатом

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Выборы президента, Копейск, Евгений Волосов, волосов евгений
Волосов подал заявление на праймериз ЕР, чтобы баллотироваться в копейские депутаты Фото:

Участник СВО, блогер Евгений Волосов подал заявление на праймериз «Единой России» для участия в довыборах в горсобрание Копейска Челябинской области. Он заявился на округ, который стал вакантным после требования прокуратуры лишить депутатского мандата заместитель гендиректора ООО «Жилищная управляющая компания» Дмитрия Фещак.

«Избирательный округ №8. Волосов Евгений Евгеньевич. Сторонник партии», — указано на сайте ЕР. Данные на Волосова появились в списке лиц, кто уже зарегистрирован для участия в праймериз.

Единоросс Фещак, а также эсеры Николай Сединкин, Лариса Белозерцева, Елена Завражная и Иван Самохвалов были лишены мандатов из-за конфликта интересов. Они голосовали за повышение тарифов на обслуживание жилья в Копейске. Прокуратура пришла к выводу, что поскольку эти депутаты работали в управляющих компаниях, то повышение тарифов привело к росту доходов их компаний по основному месту работы. Собрание депутатов отказалось выполнять требование надзорного ведомства, тогда прокуратура подала на собрание в суд. Суд принял решение о лишении мандатов всех пятерых.

Все четверо эсеров собираются вновь участвовать в довыборах, которые пройдут осенью. Фещак не стал подавать заявление на праймериз «Единой России». ЕР рекомендовала представителям управляющих компаний не участвовать в выборах, чтобы не возникло нового конфликта интересов.

Волосов участвовал в контртеррористических операциях, был в горячих точках. На СВО ушел в ходе частичной мобилизации. После возвращения с фронта основал школу по подготовке операторов БПЛА. В феврале 2024 года избран в состав общественной палаты Копейска.

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Участник СВО, блогер Евгений Волосов подал заявление на праймериз «Единой России» для участия в довыборах в горсобрание Копейска Челябинской области. Он заявился на округ, который стал вакантным после требования прокуратуры лишить депутатского мандата заместитель гендиректора ООО «Жилищная управляющая компания» Дмитрия Фещак. «Избирательный округ №8. Волосов Евгений Евгеньевич. Сторонник партии», — указано на сайте ЕР. Данные на Волосова появились в списке лиц, кто уже зарегистрирован для участия в праймериз. Единоросс Фещак, а также эсеры Николай Сединкин, Лариса Белозерцева, Елена Завражная и Иван Самохвалов были лишены мандатов из-за конфликта интересов. Они голосовали за повышение тарифов на обслуживание жилья в Копейске. Прокуратура пришла к выводу, что поскольку эти депутаты работали в управляющих компаниях, то повышение тарифов привело к росту доходов их компаний по основному месту работы. Собрание депутатов отказалось выполнять требование надзорного ведомства, тогда прокуратура подала на собрание в суд. Суд принял решение о лишении мандатов всех пятерых. Все четверо эсеров собираются вновь участвовать в довыборах, которые пройдут осенью. Фещак не стал подавать заявление на праймериз «Единой России». ЕР рекомендовала представителям управляющих компаний не участвовать в выборах, чтобы не возникло нового конфликта интересов. Волосов участвовал в контртеррористических операциях, был в горячих точках. На СВО ушел в ходе частичной мобилизации. После возвращения с фронта основал школу по подготовке операторов БПЛА. В феврале 2024 года избран в состав общественной палаты Копейска.
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