В Надым на форум «Навигатор успеха» приедет Вячеслав Макаров

Вячеслав Макаров планирует пообщаться с молодежью, а также вместе попеть Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Популярный шоумен и телеведущий Вячеслав Макаров 4 и 5 мая встретится с молодежью на форуме «Навигатор успеха» в Надыме (ЯНАО). Об этом сообщила администрация района.

«В Надыме 4 и 5 мая пройдет молодежный форум „Навигатор успеха“», — написала администрация в telegram-канале. Отмечается, что Вячеслав Макаров планирует пообщаться с молодежью, а также вместе попеть.

В программе — интересные лекции и мастер-классы, большая игра с призами от партнеров, а также грантовый конкурс для тех, кто хочет реализовать свои идеи. Стать участником могут жители Надымского района от 14 до 35 лет.

Вячеслав Макаров — российский певец, музыкант, театральный актер, телеведущий и шоумен. Он является участником команды-чемпиона Высшей лиги КВН «Сборная Камызякского края». Он ведет юмористическое шоу «Суперлига» и музыкальные шоу «Маска» и «Аватар».

Отмечается, что на молодежном форуме выступит российский актер театра и кино Иван Охлобыстин. За трехчасовое представление артисту заплатят около двух миллионов рублей.