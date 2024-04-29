29 апреля 2024
28 апреля 2024

На форуме ЯНАО можно бесплатно встретиться с известным шоуменом. Видео

В Надым на форум «Навигатор успеха» приедет Вячеслав Макаров
© Служба новостей «URA.RU»
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Приговор пермяку, сбившему 17-летнюю школьницу. Дмитрий Кульнев. Пермь, микрофон
Вячеслав Макаров планирует пообщаться с молодежью, а также вместе попеть Фото:

Популярный шоумен и телеведущий Вячеслав Макаров 4 и 5 мая встретится с молодежью на форуме «Навигатор успеха» в Надыме (ЯНАО). Об этом сообщила администрация района.

«В Надыме 4 и 5 мая пройдет молодежный форум „Навигатор успеха“», — написала администрация в telegram-канале. Отмечается, что Вячеслав Макаров планирует пообщаться с молодежью, а также вместе попеть.

В программе — интересные лекции и мастер-классы, большая игра с призами от партнеров, а также грантовый конкурс для тех, кто хочет реализовать свои идеи. Стать участником могут жители Надымского района от 14 до 35 лет.

Вячеслав Макаров — российский певец, музыкант, театральный актер, телеведущий и шоумен. Он является участником команды-чемпиона Высшей лиги КВН «Сборная Камызякского края». Он ведет юмористическое шоу «Суперлига» и музыкальные шоу «Маска» и «Аватар».

Отмечается, что на молодежном форуме выступит российский актер театра и кино Иван Охлобыстин. За трехчасовое представление артисту заплатят около двух миллионов рублей.

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Популярный шоумен и телеведущий Вячеслав Макаров 4 и 5 мая встретится с молодежью на форуме «Навигатор успеха» в Надыме (ЯНАО). Об этом сообщила администрация района. «В Надыме 4 и 5 мая пройдет молодежный форум „Навигатор успеха“», — написала администрация в telegram-канале. Отмечается, что Вячеслав Макаров планирует пообщаться с молодежью, а также вместе попеть. В программе — интересные лекции и мастер-классы, большая игра с призами от партнеров, а также грантовый конкурс для тех, кто хочет реализовать свои идеи. Стать участником могут жители Надымского района от 14 до 35 лет. Вячеслав Макаров — российский певец, музыкант, театральный актер, телеведущий и шоумен. Он является участником команды-чемпиона Высшей лиги КВН «Сборная Камызякского края». Он ведет юмористическое шоу «Суперлига» и музыкальные шоу «Маска» и «Аватар». Отмечается, что на молодежном форуме выступит российский актер театра и кино Иван Охлобыстин. За трехчасовое представление артисту заплатят около двух миллионов рублей.
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