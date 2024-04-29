Полиция Чехии отложила дело о взрывах во Врбетице

30 апреля 2024 в 01:17 Размер текста - 17 +

В полиции Чехии считают, что вина РФ в этом деле доказана Фото: Spc. Ashley Hayes / U.S. Department of Defense Полиция Чехии объявила о приостановке расследования взрывов складов с боеприпасами во Врбетице в 2014 году. Об этом говорится на сайте ведомства. Там уточнили, что считают доказанной вину РФ во взрыве на складах. «Полиция Чешской Республики отложила расследование дел, связанных со взрывами складов боеприпасов во Врбетице», — говорится в сообщении пресс-службы полиции. Ведомство заявило, что взрыв в 2014 году был якобы частью долгосрочной диверсионной операции. Чехия обвинила РФ во взрывах на складах со снарядами для ВСУ. Речь идет о взрывах на складах боеприпасов немецкой компании Imex. Хранившиеся там снаряды предназначались для продажи Киеву. В МИД РФ еще в 2021 году прокомментировали эти обвинения и назвали «маразматическим парадом». В Кремле считают обвинения голословными. Тогда Чехия выслала из страны 18 российских дипломатов, предполагая, что они могут быть причастны к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице. В ответ на это Москва выслала 20 чешских дипломатов. Спустя год анонимные источники заявили, что в Чехии продвинулось расследование дела. По их данным, якобы появился новый фигурант. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полиция Чехии объявила о приостановке расследования взрывов складов с боеприпасами во Врбетице в 2014 году. Об этом говорится на сайте ведомства. Там уточнили, что считают доказанной вину РФ во взрыве на складах. «Полиция Чешской Республики отложила расследование дел, связанных со взрывами складов боеприпасов во Врбетице», — говорится в сообщении пресс-службы полиции. Ведомство заявило, что взрыв в 2014 году был якобы частью долгосрочной диверсионной операции. Чехия обвинила РФ во взрывах на складах со снарядами для ВСУ. Речь идет о взрывах на складах боеприпасов немецкой компании Imex. Хранившиеся там снаряды предназначались для продажи Киеву. В МИД РФ еще в 2021 году прокомментировали эти обвинения и назвали «маразматическим парадом». В Кремле считают обвинения голословными. Тогда Чехия выслала из страны 18 российских дипломатов, предполагая, что они могут быть причастны к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице. В ответ на это Москва выслала 20 чешских дипломатов. Спустя год анонимные источники заявили, что в Чехии продвинулось расследование дела. По их данным, якобы появился новый фигурант.