29 апреля 2024
28 апреля 2024

Ямальца, напавшего на гостей с ножом, хотят отправить в психбольницу

© Служба новостей «URA.RU»
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Слободской Владимир. Челябинск, прокурор, сумка, портфель, следователь, папка с документами
Следствие завершило расследование по делу о ямальце, пытавшемся зарезать своих гостей Фото:

Следователи завершили расследование по делу о жителе Приуралского района ЯНАО, напавшего на гостей с кухонным ножом. Мужчину собираются отправить на принудительное психиатрическое лечение, сообщили в пресс-службе СУ СК России по ЯНАО.

«Психиатрическая судебная экспертиза показала, что мужчина нуждается в применении мер медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях общего типа», — сказано в сообщении. В настоящий момент уголовное дело с утвержденным постановлением передано в суд.

Инцидент произошел ночью 12 февраля в селе Харсаим Приуральского района ЯНАО. Ранее URA.RU сообщало о подробностях произошедшего.

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Следователи завершили расследование по делу о жителе Приуралского района ЯНАО, напавшего на гостей с кухонным ножом. Мужчину собираются отправить на принудительное психиатрическое лечение, сообщили в пресс-службе СУ СК России по ЯНАО. «Психиатрическая судебная экспертиза показала, что мужчина нуждается в применении мер медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях общего типа», — сказано в сообщении. В настоящий момент уголовное дело с утвержденным постановлением передано в суд. Инцидент произошел ночью 12 февраля в селе Харсаим Приуральского района ЯНАО. Ранее URA.RU сообщало о подробностях произошедшего.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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