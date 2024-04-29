Ямальца, напавшего на гостей с ножом, хотят отправить в психбольницу

30 апреля 2024 в 09:52 Размер текста - 17 +

Следствие завершило расследование по делу о ямальце, пытавшемся зарезать своих гостей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Следователи завершили расследование по делу о жителе Приуралского района ЯНАО, напавшего на гостей с кухонным ножом. Мужчину собираются отправить на принудительное психиатрическое лечение, сообщили в пресс-службе СУ СК России по ЯНАО. «Психиатрическая судебная экспертиза показала, что мужчина нуждается в применении мер медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях общего типа», — сказано в сообщении. В настоящий момент уголовное дело с утвержденным постановлением передано в суд. Инцидент произошел ночью 12 февраля в селе Харсаим Приуральского района ЯНАО. Ранее URA.RU сообщало о подробностях произошедшего. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Следователи завершили расследование по делу о жителе Приуралского района ЯНАО, напавшего на гостей с кухонным ножом. Мужчину собираются отправить на принудительное психиатрическое лечение, сообщили в пресс-службе СУ СК России по ЯНАО. «Психиатрическая судебная экспертиза показала, что мужчина нуждается в применении мер медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях общего типа», — сказано в сообщении. В настоящий момент уголовное дело с утвержденным постановлением передано в суд. Инцидент произошел ночью 12 февраля в селе Харсаим Приуральского района ЯНАО. Ранее URA.RU сообщало о подробностях произошедшего.