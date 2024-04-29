Следователи завершили расследование по делу о жителе Приуралского района ЯНАО, напавшего на гостей с кухонным ножом. Мужчину собираются отправить на принудительное психиатрическое лечение, сообщили в пресс-службе СУ СК России по ЯНАО.
«Психиатрическая судебная экспертиза показала, что мужчина нуждается в применении мер медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях общего типа», — сказано в сообщении. В настоящий момент уголовное дело с утвержденным постановлением передано в суд.
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Следователи завершили расследование по делу о жителе Приуралского района ЯНАО, напавшего на гостей с кухонным ножом. Мужчину собираются отправить на принудительное психиатрическое лечение, сообщили в пресс-службе СУ СК России по ЯНАО. «Психиатрическая судебная экспертиза показала, что мужчина нуждается в применении мер медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях общего типа», — сказано в сообщении. В настоящий момент уголовное дело с утвержденным постановлением передано в суд. Инцидент произошел ночью 12 февраля в селе Харсаим Приуральского района ЯНАО. Ранее URA.RU сообщало о подробностях произошедшего.