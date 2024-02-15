В ЯНАО негостеприимный хозяин напал на гостей с ножом

В Приуральском районе (ЯНАО) мужчина в состоянии алкогольного опьянения попытался зарезать своих гостей. Об этом сообщает пресс-служба окружного СУ СКР.
«По данным следствия, 12 февраля 2024 года в селе Харсаим двое местных жителей в 3 часа ночи зашли в гости к односельчанину. Хозяин жилища агрессивно отреагировал на поздний приход визитеров. Вооружившись кухонным ножом, он нанес один удар одному из гостей в область туловища. Все участники происшествия находились в состоянии алкогольного опьянения. Потерпевший с колото-резаным ранением доставлен в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, уголовное дело направлено в суд. Мужчина, обвиняемый в покушении на убийство, находится под стражей.
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