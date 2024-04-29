Жители Салехарда испытывают трудности при переходе через мост «Факел». Причиной неудобств стал талый снег, образовавший непроходимые лужи на пешеходных дорожках, сообщил читатель корреспонденту агентства на условиях анонимности.
«Единственная дорогая для пеших через мост по Богдана Кнунянца! Вот как людям переходить? Переплывать разве что», — сообщает читатель URA.RU корреспонденту агентства.
Агентство направило запрос на комментарий в пресс-службу администрации города. На момент публикации ответ не поступил.
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Жители Салехарда испытывают трудности при переходе через мост «Факел». Причиной неудобств стал талый снег, образовавший непроходимые лужи на пешеходных дорожках, сообщил читатель корреспонденту агентства на условиях анонимности. «Единственная дорогая для пеших через мост по Богдана Кнунянца! Вот как людям переходить? Переплывать разве что», — сообщает читатель URA.RU корреспонденту агентства. Агентство направило запрос на комментарий в пресс-службу администрации города. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что потепление в ЯНАО принесло неприятности жителям Ноябрьска. Талая вода затопила часть городских улиц.