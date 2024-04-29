29 апреля 2024
28 апреля 2024

Мост в Салехарде стал непроходимым для пешеходов. Фото

Талый снег преграждает пешеходам путь через мост в Салехарде
© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча ардм с журналистами. Салехард, город салехард, ресторан панорама, ямал, мост через шайтанку
Пешеходную зону на мосту в Салехарде затопило растаявшим снегом Фото:

Жители Салехарда испытывают трудности при переходе через мост «Факел». Причиной неудобств стал талый снег, образовавший непроходимые лужи на пешеходных дорожках, сообщил читатель корреспонденту агентства на условиях анонимности.

«Единственная дорогая для пеших через мост по Богдана Кнунянца! Вот как людям переходить? Переплывать разве что», — сообщает читатель URA.RU корреспонденту агентства.

Агентство направило запрос на комментарий в пресс-службу администрации города. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что потепление в ЯНАО принесло неприятности жителям Ноябрьска. Талая вода затопила часть городских улиц.

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Жители Салехарда испытывают трудности при переходе через мост «Факел». Причиной неудобств стал талый снег, образовавший непроходимые лужи на пешеходных дорожках, сообщил читатель корреспонденту агентства на условиях анонимности. «Единственная дорогая для пеших через мост по Богдана Кнунянца! Вот как людям переходить? Переплывать разве что», — сообщает читатель URA.RU корреспонденту агентства. Агентство направило запрос на комментарий в пресс-службу администрации города. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что потепление в ЯНАО принесло неприятности жителям Ноябрьска. Талая вода затопила часть городских улиц.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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