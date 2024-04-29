Мост в Салехарде стал непроходимым для пешеходов. Фото

Талый снег преграждает пешеходам путь через мост в Салехарде

30 апреля 2024 в 15:55 Размер текста - 17 +

Пешеходную зону на мосту в Салехарде затопило растаявшим снегом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители Салехарда испытывают трудности при переходе через мост «Факел». Причиной неудобств стал талый снег, образовавший непроходимые лужи на пешеходных дорожках, сообщил читатель корреспонденту агентства на условиях анонимности. «Единственная дорогая для пеших через мост по Богдана Кнунянца! Вот как людям переходить? Переплывать разве что», — сообщает читатель URA.RU корреспонденту агентства. Агентство направило запрос на комментарий в пресс-службу администрации города. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что потепление в ЯНАО принесло неприятности жителям Ноябрьска. Талая вода затопила часть городских улиц. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Салехарда испытывают трудности при переходе через мост «Факел». Причиной неудобств стал талый снег, образовавший непроходимые лужи на пешеходных дорожках, сообщил читатель корреспонденту агентства на условиях анонимности. «Единственная дорогая для пеших через мост по Богдана Кнунянца! Вот как людям переходить? Переплывать разве что», — сообщает читатель URA.RU корреспонденту агентства. Агентство направило запрос на комментарий в пресс-службу администрации города. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что потепление в ЯНАО принесло неприятности жителям Ноябрьска. Талая вода затопила часть городских улиц.