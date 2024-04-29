29 апреля 2024

В Екатеринбурге устроили панихиду по погибшим в теракте в «Крокус Сити Холл». Фото

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Акция памяти погибших при пожаре в Кемерове в ТЦ "Зимняя вишня". Пермь. , акция памяти, свеча
Трагедия в «Крокусе» произошла 40 дней назад — 22 марта Фото:

В Екатеринбурге прошла панихида по погибшим в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холл». Богослужение состоялось на территории Иоанно-Предтеченского собора. Об этом сообщил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений в своем telegram-канале.

«Мы помним. Уже сорок дней помним и молимся. Церковь помнит и дорожит каждым своим сыном и дочерью. И в день трагедии в Крокусе 22 марта, и сегодня, спустя сорок дней 30 апреля с трепетом произносим имена людей, дорогих для Господа и дорогих нам», — написал митрополит. Панихиду сегодня проводят и возле «Крокуса», где произошла трагедия.

Вечером 22 марта группа вооруженных людей расстреляли посетителей «Крокус Сити Холла» и подожгли здание. Теракт произошел перед концертом группы «Пикник». После нападения террористы попытались сбежать в Украину, где им обещали выплатить деньги и предоставить укрытие. Но мужчин задержали в Брянской области, всего по делу проходит 12 фигурантов, одного из них поймали в Екатеринбурге.

Среди погибших оказались две свердловчанки. Это Виктория Ладейщикова из Талицы и Наталья Ладейщикова из Верхней Пышмы.

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В Екатеринбурге прошла панихида по погибшим в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холл». Богослужение состоялось на территории Иоанно-Предтеченского собора. Об этом сообщил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений в своем telegram-канале. «Мы помним. Уже сорок дней помним и молимся. Церковь помнит и дорожит каждым своим сыном и дочерью. И в день трагедии в Крокусе 22 марта, и сегодня, спустя сорок дней 30 апреля с трепетом произносим имена людей, дорогих для Господа и дорогих нам», — написал митрополит. Панихиду сегодня проводят и возле «Крокуса», где произошла трагедия. Вечером 22 марта группа вооруженных людей расстреляли посетителей «Крокус Сити Холла» и подожгли здание. Теракт произошел перед концертом группы «Пикник». После нападения террористы попытались сбежать в Украину, где им обещали выплатить деньги и предоставить укрытие. Но мужчин задержали в Брянской области, всего по делу проходит 12 фигурантов, одного из них поймали в Екатеринбурге. Среди погибших оказались две свердловчанки. Это Виктория Ладейщикова из Талицы и Наталья Ладейщикова из Верхней Пышмы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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