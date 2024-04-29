В Екатеринбурге устроили панихиду по погибшим в теракте в «Крокус Сити Холл». Фото

30 апреля 2024 в 15:05 Размер текста - 17 +

Трагедия в «Крокусе» произошла 40 дней назад — 22 марта Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU В Екатеринбурге прошла панихида по погибшим в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холл». Богослужение состоялось на территории Иоанно-Предтеченского собора. Об этом сообщил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений в своем telegram-канале. «Мы помним. Уже сорок дней помним и молимся. Церковь помнит и дорожит каждым своим сыном и дочерью. И в день трагедии в Крокусе 22 марта, и сегодня, спустя сорок дней 30 апреля с трепетом произносим имена людей, дорогих для Господа и дорогих нам», — написал митрополит. Панихиду сегодня проводят и возле «Крокуса», где произошла трагедия. Вечером 22 марта группа вооруженных людей расстреляли посетителей «Крокус Сити Холла» и подожгли здание. Теракт произошел перед концертом группы «Пикник». После нападения террористы попытались сбежать в Украину, где им обещали выплатить деньги и предоставить укрытие. Но мужчин задержали в Брянской области, всего по делу проходит 12 фигурантов, одного из них поймали в Екатеринбурге. Среди погибших оказались две свердловчанки. Это Виктория Ладейщикова из Талицы и Наталья Ладейщикова из Верхней Пышмы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге прошла панихида по погибшим в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холл». Богослужение состоялось на территории Иоанно-Предтеченского собора. Об этом сообщил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений в своем telegram-канале. «Мы помним. Уже сорок дней помним и молимся. Церковь помнит и дорожит каждым своим сыном и дочерью. И в день трагедии в Крокусе 22 марта, и сегодня, спустя сорок дней 30 апреля с трепетом произносим имена людей, дорогих для Господа и дорогих нам», — написал митрополит. Панихиду сегодня проводят и возле «Крокуса», где произошла трагедия. Вечером 22 марта группа вооруженных людей расстреляли посетителей «Крокус Сити Холла» и подожгли здание. Теракт произошел перед концертом группы «Пикник». После нападения террористы попытались сбежать в Украину, где им обещали выплатить деньги и предоставить укрытие. Но мужчин задержали в Брянской области, всего по делу проходит 12 фигурантов, одного из них поймали в Екатеринбурге. Среди погибших оказались две свердловчанки. Это Виктория Ладейщикова из Талицы и Наталья Ладейщикова из Верхней Пышмы.