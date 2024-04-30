В «Крокус Сити Холле» идет панихида по погибшим при теракте

В «Крокус Сити Холле» идет панихида по погибшим в теракте. Об этом сообщили корреспонденты с места событий.
«Панихида по погибшим при теракте в „Крокус сити холле“<…> началась», — говорится в сообщении РИА Новости в telegram-канале. С момента трагедии прошло 40 дней.
Скорбящие несут цветы к стихийному мемориалу. Возле него уже лежит много цветов, портретов и мягких игрушек, передает Пятый канал.
22 марта группа вооруженных людей расстреляла посетителей «Крокус Сити Холла» и подожгла здание. После террористы попытались добраться до Украины, где им обещали выплатить деньги и предоставить укрытие. Однако их задержали в Брянской области.
Всего было задержано 12 фигурантов уголовного дела по теракту в «Крокусе». Последним задержанным оказался Джумохон Курбонов. Он прибыл в Россию июле 2023 года и работал на стройке.
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