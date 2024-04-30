В «Крокус Сити Холле» идет панихида по погибшим при теракте

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Мемориал. Траур. Скорбь. Челябинск, свеча, лампада, гвоздики, цветы, мемориал
Прошло 40 дней с теракта в «Крокусе» Фото:
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Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

В «Крокус Сити Холле» идет панихида по погибшим в теракте. Об этом сообщили корреспонденты с места событий.

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Девять дней с момента теракта в «Крокус Сити Холле»: хронология событий

«Панихида по погибшим при теракте в „Крокус сити холле“<…> началась», — говорится в сообщении РИА Новости в telegram-канале. С момента трагедии прошло 40 дней.

Скорбящие несут цветы к стихийному мемориалу. Возле него уже лежит много цветов, портретов и мягких игрушек, передает Пятый канал.

22 марта группа вооруженных людей расстреляла посетителей «Крокус Сити Холла» и подожгла здание. После террористы попытались добраться до Украины, где им обещали выплатить деньги и предоставить укрытие. Однако их задержали в Брянской области.

Всего было задержано 12 фигурантов уголовного дела по теракту в «Крокусе». Последним задержанным оказался Джумохон Курбонов. Он прибыл в Россию июле 2023 года и работал на стройке.

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В «Крокус Сити Холле» идет панихида по погибшим в теракте. Об этом сообщили корреспонденты с места событий. «Панихида по погибшим при теракте в „Крокус сити холле“<…> началась», — говорится в сообщении РИА Новости в telegram-канале. С момента трагедии прошло 40 дней. Скорбящие несут цветы к стихийному мемориалу. Возле него уже лежит много цветов, портретов и мягких игрушек, передает Пятый канал. 22 марта группа вооруженных людей расстреляла посетителей «Крокус Сити Холла» и подожгла здание. После террористы попытались добраться до Украины, где им обещали выплатить деньги и предоставить укрытие. Однако их задержали в Брянской области. Всего было задержано 12 фигурантов уголовного дела по теракту в «Крокусе». Последним задержанным оказался Джумохон Курбонов. Он прибыл в Россию июле 2023 года и работал на стройке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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