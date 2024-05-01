На Украине заявили о сдаче двух населенных пунктов под Авдеевкой

ВС РФ взяли под контроль села Керамик и Новокалиново под Авдеевкой. Об этом сообщил работающий на ГУР Украины военно-аналитический ресур Deep State.
«Россияне взяли Керамик и Новокалиново под Авдеевкой, а также продвинулись к северу от Очеретино», — сообщили в Deep State. Заявление аналитиков передает украинский telegram-канал «Политика Страны».
Россия пока не дала комментариев по этому поводу. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается.
Ранее украинское издание «Страна» сообщило, что после прорыва у Очеретино российские силы могут создать для бойцов ВСУ угрозу масштабного окружения в ДНР. Украинским солдатам нужно срочно искать резервы для попытки сдерживания прорыва российской армии.
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