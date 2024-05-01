Армия и оружие На Украине заявили о сдаче двух населенных пунктов под Авдеевкой Deep State: ВС РФ взяли Керамик и Новокалиново под Авдеевкой 01 мая 2024 в 10:55 Размер текста - 17 + ВС РФ активно наступают восточнее Новоалександровки, передает Руслан Осташко Фото: U.S. Army / Sgt. Jacob Holmes новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВС РФ взяли под контроль села Керамик и Новокалиново под Авдеевкой. Об этом сообщил работающий на ГУР Украины военно-аналитический ресур Deep State. Новость по теме Где находится Очеретино, которое освободили ВС РФ и почему оно важно. Карта «Россияне взяли Керамик и Новокалиново под Авдеевкой, а также продвинулись к северу от Очеретино», — сообщили в Deep State. Заявление аналитиков передает украинский telegram-канал «Политика Страны». Россия пока не дала комментариев по этому поводу. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается. Ранее украинское издание «Страна» сообщило, что после прорыва у Очеретино российские силы могут создать для бойцов ВСУ угрозу масштабного окружения в ДНР. Украинским солдатам нужно срочно искать резервы для попытки сдерживания прорыва российской армии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! ВС РФ взяли под контроль села Керамик и Новокалиново под Авдеевкой. Об этом сообщил работающий на ГУР Украины военно-аналитический ресур Deep State. «Россияне взяли Керамик и Новокалиново под Авдеевкой, а также продвинулись к северу от Очеретино», — сообщили в Deep State. Заявление аналитиков передает украинский telegram-канал «Политика Страны». Россия пока не дала комментариев по этому поводу. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается. Ранее украинское издание «Страна» сообщило, что после прорыва у Очеретино российские силы могут создать для бойцов ВСУ угрозу масштабного окружения в ДНР. Украинским солдатам нужно срочно искать резервы для попытки сдерживания прорыва российской армии. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям