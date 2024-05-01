На Украине заявили о сдаче двух населенных пунктов под Авдеевкой

Deep State: ВС РФ взяли Керамик и Новокалиново под Авдеевкой
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Вооруженные силы Украины. stock, всу,  stock
ВС РФ активно наступают восточнее Новоалександровки, передает Руслан Осташко Фото:
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ВС РФ взяли под контроль села Керамик и Новокалиново под Авдеевкой. Об этом сообщил работающий на ГУР Украины военно-аналитический ресур Deep State.

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«Россияне взяли Керамик и Новокалиново под Авдеевкой, а также продвинулись к северу от Очеретино», — сообщили в Deep State. Заявление аналитиков передает украинский telegram-канал «Политика Страны».

Россия пока не дала комментариев по этому поводу. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается.

Ранее украинское издание «Страна» сообщило, что после прорыва у Очеретино российские силы могут создать для бойцов ВСУ угрозу масштабного окружения в ДНР. Украинским солдатам нужно срочно искать резервы для попытки сдерживания прорыва российской армии.

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ВС РФ взяли под контроль села Керамик и Новокалиново под Авдеевкой. Об этом сообщил работающий на ГУР Украины военно-аналитический ресур Deep State. «Россияне взяли Керамик и Новокалиново под Авдеевкой, а также продвинулись к северу от Очеретино», — сообщили в Deep State. Заявление аналитиков передает украинский telegram-канал «Политика Страны». Россия пока не дала комментариев по этому поводу. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается. Ранее украинское издание «Страна» сообщило, что после прорыва у Очеретино российские силы могут создать для бойцов ВСУ угрозу масштабного окружения в ДНР. Украинским солдатам нужно срочно искать резервы для попытки сдерживания прорыва российской армии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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