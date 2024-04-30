30 апреля 2024

В Кургане затянулось прощание с погибшими полицейскими. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане простились с погибшими в КЧР полицейскими
В Кургане простились с погибшими в КЧР полицейскими Фото:
новость из сюжета
Курганские полицейские погибли в КЧР

В Кургане затянулось прощание с сотрудниками полиции Антоном Валиковым и Андреем Артамоновым, погибшими в ходе перестрелки с вооруженными боевиками в Карачаево-Черкесии. Изначально траурное мероприятие должны были закончить в 11:30, передает корреспондент URA.RU c места событий.

«В Кургане затянулось прощание с погибшими в КЧР сотрудниками полиции. Проводить земляков, отдавших жизни, выполняя служебный долг, пришли глава региона Вадим Шумков, сенатор Сергей Муратов, начальник курганской полиции Дмитрий Свинов», — передает корреспондент. Также на прощание приехали глава регионального МЧС Юрий Землянский, главный федеральный инспектор по региону Артем Пушкин, председатель областной думы Дмитрий Фролов и депутаты гордумы.

Полицейские из Курганской области погибли в ходе вооруженного нападения преступников 28 апреля в Карачаево-Черкесии. Еще один курганский сотрудник полиции получил ранения, сообщало URA.RU. Курганские власти окажут финансовую поддержку семья погибших, выплатив по одному миллиону рублей. Такую же поддержку окажут власти Карачаево-Черкесской Республики.

Губернатор Вадим Шумков простился с погибшими в КЧР полицейскими
Губернатор Вадим Шумков простился с погибшими в КЧР полицейскими
Фото:
Также в прощании принял участие начальник регионального УМВД, генерал-майор Дмитрий Свинов
Также в прощании принял участие начальник регионального УМВД, генерал-майор Дмитрий Свинов
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и другие представители силовых и надзорных ведомств
и другие представители силовых и надзорных ведомств
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Прощание состоялось в фоей областной филармонии
Прощание состоялось в фоей областной филармонии
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В Кургане затянулось прощание с сотрудниками полиции Антоном Валиковым и Андреем Артамоновым, погибшими в ходе перестрелки с вооруженными боевиками в Карачаево-Черкесии. Изначально траурное мероприятие должны были закончить в 11:30, передает корреспондент URA.RU c места событий. «В Кургане затянулось прощание с погибшими в КЧР сотрудниками полиции. Проводить земляков, отдавших жизни, выполняя служебный долг, пришли глава региона Вадим Шумков, сенатор Сергей Муратов, начальник курганской полиции Дмитрий Свинов», — передает корреспондент. Также на прощание приехали глава регионального МЧС Юрий Землянский, главный федеральный инспектор по региону Артем Пушкин, председатель областной думы Дмитрий Фролов и депутаты гордумы. Полицейские из Курганской области погибли в ходе вооруженного нападения преступников 28 апреля в Карачаево-Черкесии. Еще один курганский сотрудник полиции получил ранения, сообщало URA.RU. Курганские власти окажут финансовую поддержку семья погибших, выплатив по одному миллиону рублей. Такую же поддержку окажут власти Карачаево-Черкесской Республики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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