ВСУ атаковали БПЛА четыре региона РФ: карта СВО на Украине к 1 мая

ВСУ атаковали БПЛА четыре региона РФ

01 мая 2024 в 12:03 Размер текста - 17 +

Российские системы ПВО сбили украинские БПЛА над четырьмя областями страны Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ атаковали Воронежскую, Рязанскую, Белгородскую и Курскую области беспилотниками, а ВС РФ освободили населенные пункты Керамик и Новокалиново в ДНР. Карта спецоперации — в материале URA.RU. Украина атаковала регионы РФ Украинская сторона с помощью шести беспилотников пыталась атаковать территорию России. В Минобороны РФ заявили, что БПЛА были сбиты в четырех регионах страны: над Воронежской, Рязанской, Белгородской и Курской областями. ВС РФ уничтожили БПЛА расчет Javelin Российские подразделения беспилотной авиации уничтожили расчет ВСУ с противотанковым ракетным комплексом Javelin на донецком направлении. Также в Минобороны РФ отметили, что за сутки расчеты FPV-дронов нанесли по объектам украинских военных более 40 ударов. Снайперы ВС РФ уничтожили группу ВСУ у Часова Яра Бурятские снайперы-десантники ликвидировали группу военнослужащих ВСУ. Украинские военные двигались в сторону передовых позиций, чтобы произвести ротацию у Часова Яра. Минобороны РФ отметило оперативность российских военных. Там же заявили, что снайперы Южной группировки войск ежедневно уничтожают живую силу противника. Экипажи Су-34 ударили по позициям ВСУ авиабомбами Бомбардировщики Су-34 ударили осколочно-фугасными бомбами по опорному пункту ВСУ. Атака производилась неуправляемыми авиационными бомбами ОФАБ-250. После уничтожения целей бомбардировщики вернулись на аэродром вылета, передает Минобороны РФ. Группировка «Восток» за сутки уничтожила до 100 солдат ВСУ За сутки группировка войск «Восток» уничтожила до 100 украинских военнослужащих. Начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев сообщил, что также были уничтожены две гаубицы M777 и четыре пункта боепитания ВСУ. Он также отметил, что было улучшено положение по переднему краю. ВС РФ заняли Керамик и Новокалиново под Авдеевкой Российские военные освободили населенные пункты Керамик и Новокалиново. Об этом сообщил украинский военный паблик Deep State. Там же отметили, что ВС РФ продвинулись к северу от Очеретино. Эту же информацию подтвердили российские военкоры. Российские войска ударили по штабу ВСУ в Одессе ВС РФ ударили по штабу армии Украины в районе площади Куликово Поле в центре Одессы. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что туда выехало большое количество машин скорой помощи. Условные обозначения Фото: Инфографика URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВСУ атаковали Воронежскую, Рязанскую, Белгородскую и Курскую области беспилотниками, а ВС РФ освободили населенные пункты Керамик и Новокалиново в ДНР. Карта спецоперации — в материале URA.RU. Украинская сторона с помощью шести беспилотников пыталась атаковать территорию России. В Минобороны РФ заявили, что БПЛА были сбиты в четырех регионах страны: над Воронежской, Рязанской, Белгородской и Курской областями. Российские подразделения беспилотной авиации уничтожили расчет ВСУ с противотанковым ракетным комплексом Javelin на донецком направлении. Также в Минобороны РФ отметили, что за сутки расчеты FPV-дронов нанесли по объектам украинских военных более 40 ударов. Бурятские снайперы-десантники ликвидировали группу военнослужащих ВСУ. Украинские военные двигались в сторону передовых позиций, чтобы произвести ротацию у Часова Яра. Минобороны РФ отметило оперативность российских военных. Там же заявили, что снайперы Южной группировки войск ежедневно уничтожают живую силу противника. Бомбардировщики Су-34 ударили осколочно-фугасными бомбами по опорному пункту ВСУ. Атака производилась неуправляемыми авиационными бомбами ОФАБ-250. После уничтожения целей бомбардировщики вернулись на аэродром вылета, передает Минобороны РФ. За сутки группировка войск «Восток» уничтожила до 100 украинских военнослужащих. Начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев сообщил, что также были уничтожены две гаубицы M777 и четыре пункта боепитания ВСУ. Он также отметил, что было улучшено положение по переднему краю. Российские военные освободили населенные пункты Керамик и Новокалиново. Об этом сообщил украинский военный паблик Deep State. Там же отметили, что ВС РФ продвинулись к северу от Очеретино. Эту же информацию подтвердили российские военкоры. ВС РФ ударили по штабу армии Украины в районе площади Куликово Поле в центре Одессы. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что туда выехало большое количество машин скорой помощи.