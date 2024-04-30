США ввели санкции против губернатора Шумкова и оборонных заводов Кургана

Соединенные Штаты Америки ввели новые санкции против оборонных предприятий «Курганмашзавод» и «Курганприбор». Также в списке, опубликованном 1 мая, значится глава Курганской области Вадим Шумков. Об этом сообщается на сайте Минфина США.
«Шумков Вадим Михайлович, село Шастово Курганской области. <…> АО «Курганcкий машиностроительный завод». <…> АО «Научно-производственное объединение «Курганприбор»», — говорится в тексте заявления. Санкции означают запрет на сотрудничество с указанным лицом и компаниями для граждан Америки и бизнеса, а также блокировку их денежных средств и активов на территории США.
Ранее URA.RU писало, что Евросоюз внес в «черный список» оборонные предприятия «Курганмашзавод» и «Курганприбор». На производителей бронетехники и боеприпасов наложили санкции за связь с оборонным комплексом РФ.
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Соединенные Штаты Америки ввели новые санкции против оборонных предприятий «Курганмашзавод» и «Курганприбор». Также в списке, опубликованном 1 мая, значится глава Курганской области Вадим Шумков. Об этом сообщается на сайте Минфина США. «Шумков Вадим Михайлович, село Шастово Курганской области. <…> АО «Курганcкий машиностроительный завод». <…> АО «Научно-производственное объединение «Курганприбор»», — говорится в тексте заявления. Санкции означают запрет на сотрудничество с указанным лицом и компаниями для граждан Америки и бизнеса, а также блокировку их денежных средств и активов на территории США. Ранее URA.RU писало, что Евросоюз внес в «черный список» оборонные предприятия «Курганмашзавод» и «Курганприбор». На производителей бронетехники и боеприпасов наложили санкции за связь с оборонным комплексом РФ.