30 апреля 2024

США ввели санкции против губернатора Шумкова и оборонных заводов Кургана

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Отгрузка БМП-3 в рамках выполнения АО «Курганмашзавод» государственного оборонного заказа.Курган, бмп, кмз, бмп3, курганмашзавод, рабочие кмз, гособоронзаказ, работник кмз
США ввел новые санкции против курганских оборонных заводов Фото:
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Соединенные Штаты Америки ввели новые санкции против оборонных предприятий «Курганмашзавод» и «Курганприбор». Также в списке, опубликованном 1 мая, значится глава Курганской области Вадим Шумков. Об этом сообщается на сайте Минфина США.

«Шумков Вадим Михайлович, село Шастово Курганской области. <…> АО «Курганcкий машиностроительный завод». <…> АО «Научно-производственное объединение «Курганприбор»», — говорится в тексте заявления. Санкции означают запрет на сотрудничество с указанным лицом и компаниями для граждан Америки и бизнеса, а также блокировку их денежных средств и активов на территории США.

Ранее URA.RU писало, что Евросоюз внес в «черный список» оборонные предприятия «Курганмашзавод» и «Курганприбор». На производителей бронетехники и боеприпасов наложили санкции за связь с оборонным комплексом РФ.

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Соединенные Штаты Америки ввели новые санкции против оборонных предприятий «Курганмашзавод» и «Курганприбор». Также в списке, опубликованном 1 мая, значится глава Курганской области Вадим Шумков. Об этом сообщается на сайте Минфина США. «Шумков Вадим Михайлович, село Шастово Курганской области. <…> АО «Курганcкий машиностроительный завод». <…> АО «Научно-производственное объединение «Курганприбор»», — говорится в тексте заявления. Санкции означают запрет на сотрудничество с указанным лицом и компаниями для граждан Америки и бизнеса, а также блокировку их денежных средств и активов на территории США. Ранее URA.RU писало, что Евросоюз внес в «черный список» оборонные предприятия «Курганмашзавод» и «Курганприбор». На производителей бронетехники и боеприпасов наложили санкции за связь с оборонным комплексом РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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