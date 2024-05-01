США включили в санкционный список умершего курганского сенатора

02 мая 2024 в 08:11 Размер текста - 17 +

В Госдепе США отмечали, что антироссийские санкции направлены на подрыв энергетической отрасли РФ Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В расширенный список санкций США включили сенатора от Курганской области Олега Пантелеева, умершего в 2016 году. Эта информация опубликована на официальном сайте американского минфина 1 мая. «Олег Евгеньевич Пантелеев, Курганская область, село Житниковское», — указано в документе. В обновленный перечень попали 29 физлиц и более 250 юридических. Пантелеев с сентября 2014 года по сентябрь 2016-го работал в должности первого замгубернатора Курганской области — руководителя представительства региона при правительстве РФ. Он скончался в ночь на 16 сентября 2016 года в московской больнице. За полмесяца до смерти сенатор простудился. Это обернулась тяжелой пневмонией. В последние дни он находился в коме. Под американские санкции Пантелеев попал еще при жизни, в 2014 году. URA.RU уже писало, что Вашингтон ввел ограничения против курганских оборонных заводов и действующего главы области Вадима Шумкова. В Госдепе США подчеркивали, что в первую очередь планируют ограничить производственные и экспортные возможности проекта «Арктик СПГ-2», который курирует «Новатэк». О том, кого еще затронули американские ограничения, — узнаете из нашего материала. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В расширенный список санкций США включили сенатора от Курганской области Олега Пантелеева, умершего в 2016 году. Эта информация опубликована на официальном сайте американского минфина 1 мая. «Олег Евгеньевич Пантелеев, Курганская область, село Житниковское», — указано в документе. В обновленный перечень попали 29 физлиц и более 250 юридических. Пантелеев с сентября 2014 года по сентябрь 2016-го работал в должности первого замгубернатора Курганской области — руководителя представительства региона при правительстве РФ. Он скончался в ночь на 16 сентября 2016 года в московской больнице. За полмесяца до смерти сенатор простудился. Это обернулась тяжелой пневмонией. В последние дни он находился в коме. Под американские санкции Пантелеев попал еще при жизни, в 2014 году. URA.RU уже писало, что Вашингтон ввел ограничения против курганских оборонных заводов и действующего главы области Вадима Шумкова. В Госдепе США подчеркивали, что в первую очередь планируют ограничить производственные и экспортные возможности проекта «Арктик СПГ-2», который курирует «Новатэк». О том, кого еще затронули американские ограничения, — узнаете из нашего материала.