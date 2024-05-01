США объявили проект «Новатэка» главной целью новых санкций: кто еще в списках

В Госдепе США заявили, что очередные антироссийские санкции направлены на подрыв энергетической отрасли РФ, в особенности на проект «Арктик СПГ — 2». В обновленный список вошли 29 физических лиц и более 250 юридических. Кого конкретно затронули новые американские ограничения — узнаете из материала URA.RU.
Проект «Новатэка» и энергетика РФ
В США подчеркнули, что в первую очередь планируют ограничить производственные и экспортные возможности проекта «Арктик СПГ-2», который курирует компания «Новатэк». Работа российских промышленников нацелена на добычу природного и производство сжиженного природного газа на Гыданском полуострове. Вашингтон обещает продолжить вносить в списки организации, участвующие в развитии производства и экспорта энергоресурсов РФ,
В санкционный список вошли связанные с проектом организации, специализирующиеся на судоходстве и морской логистике. В частности, под новые американские ограничения попали сингапурская Red Box Energy Services PTE Ltd (входит в Red Box Energy Services, Нидерланды) и принадлежащие ей спецсуда усиленного ледового класса Arc7 — Audax и Pugnax.
Под санкционный удар также попали крупные энергетические компании «Нефтегазстрой» и АО «ВНИПИ «Газдобыча», а также ряд российских научно-исследовательских и конструкторских бюро. Кроме того, в списке США — две связанные с «Росатомом» компании: «ИПН Станкостроение» и «Русатом станки», передают представители Госдепа.
Санкции против ВПК России
В список американских санкций попали войска радиационной, химической и биологической защиты, а также 48-го ЦНИИ Минобороны России. Ограничения затронули компанию «Ремдизель», которая специализируется на выпуске бронемашин «Тайфун», автозавод «Урал», Брянский автозавод, Ярославский моторный завод, ИПН «Станкостроение», Уральское КБ транспортного машиностроения и других представителей отрасли.
Личные санкции против граждан РФ
Санкционный список пополнили губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и глава Пермского края Дмитрий Махонин. В Минфине США объявили о введении персональных санкций в отношении конструктора танка «Армата» Андрея Терликова. Под ограничения попал и гендиректор автозавода «Урал» Павел Яковлев.
Введены санкции против трех сотрудников исправительных колоний РФ. Это сделано в связи со смертью Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), написано в сопроводительном документе Госдепартамента.
Кто из партнеров РФ пострадал от санкций США
В новом санкционном списке — более 60 объектов, расположенных в Азербайджане, Бельгии, ОАЭ и Словакии. Санкции затронули порядка 10 компаний, зарегистрированных в Китае в Гонконге.
К ним относятся Wuhan Global Sensor Technology и Chengdu Keylink Wireless Technology. Вашингтон объяснил введение ограничений тем, что они помогают Москве обходить санкции и закупать оборудование за рубежом.
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