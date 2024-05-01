США объявили проект «Новатэка» главной целью новых санкций: кто еще в списках

Минфин США расширил антироссийский санкционный список

02 мая 2024 в 02:49 Размер текста - 17 +

США расширяют список компаний и лиц, причастных к развитию энергопроектов в РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В Госдепе США заявили, что очередные антироссийские санкции направлены на подрыв энергетической отрасли РФ, в особенности на проект «Арктик СПГ — 2». В обновленный список вошли 29 физических лиц и более 250 юридических. Кого конкретно затронули новые американские ограничения — узнаете из материала URA.RU. Проект «Новатэка» и энергетика РФ В США подчеркнули, что в первую очередь планируют ограничить производственные и экспортные возможности проекта «Арктик СПГ-2», который курирует компания «Новатэк». Работа российских промышленников нацелена на добычу природного и производство сжиженного природного газа на Гыданском полуострове. Вашингтон обещает продолжить вносить в списки организации, участвующие в развитии производства и экспорта энергоресурсов РФ, В санкционный список вошли связанные с проектом организации, специализирующиеся на судоходстве и морской логистике. В частности, под новые американские ограничения попали сингапурская Red Box Energy Services PTE Ltd (входит в Red Box Energy Services, Нидерланды) и принадлежащие ей спецсуда усиленного ледового класса Arc7 — Audax и Pugnax. Под санкционный удар также попали крупные энергетические компании «Нефтегазстрой» и АО «ВНИПИ «Газдобыча», а также ряд российских научно-исследовательских и конструкторских бюро. Кроме того, в списке США — две связанные с «Росатомом» компании: «ИПН Станкостроение» и «Русатом станки», передают представители Госдепа. США давно работают против проектов «Новатэка» Фото: Александр Мамаев © URA.RU Санкции против ВПК России В список американских санкций попали войска радиационной, химической и биологической защиты, а также 48-го ЦНИИ Минобороны России. Ограничения затронули компанию «Ремдизель», которая специализируется на выпуске бронемашин «Тайфун», автозавод «Урал», Брянский автозавод, Ярославский моторный завод, ИПН «Станкостроение», Уральское КБ транспортного машиностроения и других представителей отрасли. ВПК РФ стал одной из главных целей новых санкций Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Личные санкции против граждан РФ Санкционный список пополнили губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и глава Пермского края Дмитрий Махонин. В Минфине США объявили о введении персональных санкций в отношении конструктора танка «Армата» Андрея Терликова. Под ограничения попал и гендиректор автозавода «Урал» Павел Яковлев. Введены санкции против трех сотрудников исправительных колоний РФ. Это сделано в связи со смертью Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), написано в сопроводительном документе Госдепартамента. США продолжили вводить санкции против физлиц Фото: Георгий Бергал © URA.RU Кто из партнеров РФ пострадал от санкций США В новом санкционном списке — более 60 объектов, расположенных в Азербайджане, Бельгии, ОАЭ и Словакии. Санкции затронули порядка 10 компаний, зарегистрированных в Китае в Гонконге. К ним относятся Wuhan Global Sensor Technology и Chengdu Keylink Wireless Technology. Вашингтон объяснил введение ограничений тем, что они помогают Москве обходить санкции и закупать оборудование за рубежом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Госдепе США заявили, что очередные антироссийские санкции направлены на подрыв энергетической отрасли РФ, в особенности на проект «Арктик СПГ — 2». В обновленный список вошли 29 физических лиц и более 250 юридических. Кого конкретно затронули новые американские ограничения — узнаете из материала URA.RU. В США подчеркнули, что в первую очередь планируют ограничить производственные и экспортные возможности проекта «Арктик СПГ-2», который курирует компания «Новатэк». Работа российских промышленников нацелена на добычу природного и производство сжиженного природного газа на Гыданском полуострове. Вашингтон обещает продолжить вносить в списки организации, участвующие в развитии производства и экспорта энергоресурсов РФ, В санкционный список вошли связанные с проектом организации, специализирующиеся на судоходстве и морской логистике. В частности, под новые американские ограничения попали сингапурская Red Box Energy Services PTE Ltd (входит в Red Box Energy Services, Нидерланды) и принадлежащие ей спецсуда усиленного ледового класса Arc7 — Audax и Pugnax. Под санкционный удар также попали крупные энергетические компании «Нефтегазстрой» и АО «ВНИПИ «Газдобыча», а также ряд российских научно-исследовательских и конструкторских бюро. Кроме того, в списке США — две связанные с «Росатомом» компании: «ИПН Станкостроение» и «Русатом станки», передают представители Госдепа. В список американских санкций попали войска радиационной, химической и биологической защиты, а также 48-го ЦНИИ Минобороны России. Ограничения затронули компанию «Ремдизель», которая специализируется на выпуске бронемашин «Тайфун», автозавод «Урал», Брянский автозавод, Ярославский моторный завод, ИПН «Станкостроение», Уральское КБ транспортного машиностроения и других представителей отрасли. Санкционный список пополнили губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и глава Пермского края Дмитрий Махонин. В Минфине США объявили о введении персональных санкций в отношении конструктора танка «Армата» Андрея Терликова. Под ограничения попал и гендиректор автозавода «Урал» Павел Яковлев. Введены санкции против трех сотрудников исправительных колоний РФ. Это сделано в связи со смертью Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), написано в сопроводительном документе Госдепартамента. В новом санкционном списке — более 60 объектов, расположенных в Азербайджане, Бельгии, ОАЭ и Словакии. Санкции затронули порядка 10 компаний, зарегистрированных в Китае в Гонконге. К ним относятся Wuhan Global Sensor Technology и Chengdu Keylink Wireless Technology. Вашингтон объяснил введение ограничений тем, что они помогают Москве обходить санкции и закупать оборудование за рубежом.