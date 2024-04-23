Мигранта, оскорбившего челябинку и ее подругу, выдворили из страны

23 апреля 2024 в 19:36 Размер текста - 17 +

Суд оштрафовал мигранта и выдворил его из страны Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Тракторозаводский райсуд Челябинска 23 апреля при инициативе полиции принял решение о выдворении мигранта Исмоила Икромиддини, который в областном центре оскорбил местную чемпионку UFC Ирину Алексееву и ее подругу. Об этом URA.RU 23 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Суд признал Икромиддини виновным по ч.1 ст. 18.8 КоАП РФ („нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в РФ“). В качестве наказания ему назначили штраф размером в три тысячи рублей с административным выдворением за пределы РФ», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. Там отметили, что Икромиддини отправлен в Центр временного содержания иностранных граждан. После он будет в принудительном порядке отправлен на родину. Икромиддини атаковал девушек во дворе жилого дома на улице Толбухина. Сначала он преследовал их на машине, а после и вовсе чуть не задавил. После он принялся оскорблять девушек. По его словам, «у него на родине девушки так не одеваются». За свои слова он извиняться отказался. Но после задержания он поменял свою точку зрения. Он принес извинения, как девушкам, так и всем жителям Челябинска за свое недостойное поведение. В отделении же выяснилось, что на территории РФ Икромиддини находится легально. Прибыл в страну в марте текущего года на заработки. Инцидентом же заинтересовался глава СКР РФ Александр Бастрыкин. Он дал указание доложить ему о ходе проверки, которая была организована в отношении мигранта. Спортсменка после произошедшего долго не могла прийти в себя. По ее словам, она никогда не оказывалась в подобных ситуациях. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тракторозаводский райсуд Челябинска 23 апреля при инициативе полиции принял решение о выдворении мигранта Исмоила Икромиддини, который в областном центре оскорбил местную чемпионку UFC Ирину Алексееву и ее подругу. Об этом URA.RU 23 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Суд признал Икромиддини виновным по ч.1 ст. 18.8 КоАП РФ („нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в РФ“). В качестве наказания ему назначили штраф размером в три тысячи рублей с административным выдворением за пределы РФ», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. Там отметили, что Икромиддини отправлен в Центр временного содержания иностранных граждан. После он будет в принудительном порядке отправлен на родину. Икромиддини атаковал девушек во дворе жилого дома на улице Толбухина. Сначала он преследовал их на машине, а после и вовсе чуть не задавил. После он принялся оскорблять девушек. По его словам, «у него на родине девушки так не одеваются». За свои слова он извиняться отказался. Но после задержания он поменял свою точку зрения. Он принес извинения, как девушкам, так и всем жителям Челябинска за свое недостойное поведение. В отделении же выяснилось, что на территории РФ Икромиддини находится легально. Прибыл в страну в марте текущего года на заработки. Инцидентом же заинтересовался глава СКР РФ Александр Бастрыкин. Он дал указание доложить ему о ходе проверки, которая была организована в отношении мигранта. Спортсменка после произошедшего долго не могла прийти в себя. По ее словам, она никогда не оказывалась в подобных ситуациях.