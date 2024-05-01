Наблюдения за размножением моржей обойдутся бюджету ЯНАО в миллионы рублей

Власти ЯНАО выделяют 16 млн рублей на изучение популяции атлантического моржа

02 мая 2024 в 11:35 Размер текста - 17 +

Ученые будут изучать кормовую базу, жизненный цикл и поиск мест размножения моржей Фото: Вера Костамо / РИА Новости Власти ЯНАО выделяют «Российскому центру освоения Арктики» субсидию в размере почти 16 млн рублей на мониторинг популяции краснокнижного атлантического моржа. Ученые будут изучать кормовую базу, жизненный цикл и поиск мест размножения этих животных, сообщают в правительстве округа. «Размер субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение затрат на проведение научно-исследовательских работ по мониторингу и изучению объекта животного мира — атлантического моржа, в автономном округе составляет 15 874 000 рублей», — говорится в документе, опубликованном на сайте органа власти. Как сообщили в пресс-службе правительства округа, комментируя документ, в 2024 году будет изучена кормовая база животных в устьевой части реки Тиутей-Яха, проведены работы по определению годового жизненного цикла моржей и поиска мест их размножения. В этом году на территории заказника «Тиутей-Яхинский» начнет работать научный стационар. Это шесть мобильных зданий для размещения ученых и инспекторов дирекции особо охраняемых природных территорий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти ЯНАО выделяют «Российскому центру освоения Арктики» субсидию в размере почти 16 млн рублей на мониторинг популяции краснокнижного атлантического моржа. Ученые будут изучать кормовую базу, жизненный цикл и поиск мест размножения этих животных, сообщают в правительстве округа. «Размер субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение затрат на проведение научно-исследовательских работ по мониторингу и изучению объекта животного мира — атлантического моржа, в автономном округе составляет 15 874 000 рублей», — говорится в документе, опубликованном на сайте органа власти. Как сообщили в пресс-службе правительства округа, комментируя документ, в 2024 году будет изучена кормовая база животных в устьевой части реки Тиутей-Яха, проведены работы по определению годового жизненного цикла моржей и поиска мест их размножения. В этом году на территории заказника «Тиутей-Яхинский» начнет работать научный стационар. Это шесть мобильных зданий для размещения ученых и инспекторов дирекции особо охраняемых природных территорий.