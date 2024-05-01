Суд оставил за решеткой организатора покушения на челябинского бизнесмена

02 мая 2024 в 13:31 Размер текста - 17 +

Челябинский облсуд отказал Иосифовой в смягчении меры пресечения Фото: Алина Яковлева © URA.RU новость из сюжета Покушение на троицкого бизнесмена Бориса Спиридонова Полине Иосифовой, задержанной сотрудниками УФСБ по Челябинской области и обвиняемой в организации покушения на убийство бизнесмена из Троицка Бориса Спиридонова, 2 мая отказали в изменении меры пресечения. Сторона защиты просила поместить Иосифову под домашний арест, однако девушку оставили в СИЗО до 11 июля, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. «Областной суд отказал в изменении меры пресечения жительнице Троицка, организовавшей приготовление к убийству свидетеля по уголовному делу. Сторона защиты обжаловала судебное решение, указав на необходимость избрания более мягкой меры пресечения в виде домашнего ареста», — сообщили URA.RU в прокуратуре. В качестве аргументов адвокат сослался на то, что Иосифова признала вину и не планирует скрываться от следствия и оказывать давление на свидетелей. Но суд решил оставить фигурантку дела под стражей до 11 июля. Иосифову поместили в СИЗО в феврале. Она была задержана сотрудниками УФСБ по региону во время передачи части денег за убийство Спиридонова, проходящего ключевым фигурантом по делу в отношении мэра Троицка Александра Виноградова и коммерсанта Дмитрия Виноградова. По слухам, она была знакома с одним из них. Спецслужбы провели целую операцию, чтобы предотвратить покушение и выйти на организатора. Исполнители планировали убить Спиридонова на трассе между Троицком и Челябинском, но были задержаны. Чтобы найти организатора, пришлось пустить слухи о смерти бизнесмена. Когда исполнитель приехал отдать деньги за якобы выполненную работу, заказчицу задержали. Иосифова заявила о готовности сотрудничать со следствием, однако это не помогло добиться домашнего ареста. На втором заседании, где ей продлили содержание в СИЗО, сторона защиты просила смягчить меру пресечения, ссылаясь на то, что Иосифова признала свою вину. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полине Иосифовой, задержанной сотрудниками УФСБ по Челябинской области и обвиняемой в организации покушения на убийство бизнесмена из Троицка Бориса Спиридонова, 2 мая отказали в изменении меры пресечения. Сторона защиты просила поместить Иосифову под домашний арест, однако девушку оставили в СИЗО до 11 июля, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. «Областной суд отказал в изменении меры пресечения жительнице Троицка, организовавшей приготовление к убийству свидетеля по уголовному делу. Сторона защиты обжаловала судебное решение, указав на необходимость избрания более мягкой меры пресечения в виде домашнего ареста», — сообщили URA.RU в прокуратуре. В качестве аргументов адвокат сослался на то, что Иосифова признала вину и не планирует скрываться от следствия и оказывать давление на свидетелей. Но суд решил оставить фигурантку дела под стражей до 11 июля. Иосифову поместили в СИЗО в феврале. Она была задержана сотрудниками УФСБ по региону во время передачи части денег за убийство Спиридонова, проходящего ключевым фигурантом по делу в отношении мэра Троицка Александра Виноградова и коммерсанта Дмитрия Виноградова. По слухам, она была знакома с одним из них. Спецслужбы провели целую операцию, чтобы предотвратить покушение и выйти на организатора. Исполнители планировали убить Спиридонова на трассе между Троицком и Челябинском, но были задержаны. Чтобы найти организатора, пришлось пустить слухи о смерти бизнесмена. Когда исполнитель приехал отдать деньги за якобы выполненную работу, заказчицу задержали. Иосифова заявила о готовности сотрудничать со следствием, однако это не помогло добиться домашнего ареста. На втором заседании, где ей продлили содержание в СИЗО, сторона защиты просила смягчить меру пресечения, ссылаясь на то, что Иосифова признала свою вину.