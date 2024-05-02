В УрФО построили и отремонтировали более 100 культурных объектов

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Скульптуры львов, находящиеся на реставрации. Екатеринбург, лев, скульптура, реставрация, реставратор, ремонт, оперный театр, львы
Реставрация объектов в рамках нацпроекта началась с 2019 года Фото:

В регионах Уральского федерального округа с 2019 года построили и отремонтировали 116 объектов культуры по федеральному проекту «Культурная среда». Об этом рассказал полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев.

«Сами названия федеральных проектов „Культурная среда“ и „Творческие люди“ указывают на то, что наш основной приоритет — это люди. Люди, для которых создается культурная среда, и те, кто своим творчеством эту культуру создает — специалисты учреждений культуры», — передает слова Якушева пресс-служба полпредства.

Кроме того, за данный период 366 организаций получили современные оборудования. По проекту «Творческие люди» 14 тысяч специалистов повысили квалификацию, поддержку получили 426 творческих инициатив.

В Екатеринбурге по федеральной программе проводится реконструкция цирка. Заложенный бюджет составляет около 2,4 млрд рублей. А власти Нижнего Тагила уже завершили капремонт Нового Молодежного театра также в рамках нацпроекта.

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В регионах Уральского федерального округа с 2019 года построили и отремонтировали 116 объектов культуры по федеральному проекту «Культурная среда». Об этом рассказал полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев. «Сами названия федеральных проектов „Культурная среда“ и „Творческие люди“ указывают на то, что наш основной приоритет — это люди. Люди, для которых создается культурная среда, и те, кто своим творчеством эту культуру создает — специалисты учреждений культуры», — передает слова Якушева пресс-служба полпредства. Кроме того, за данный период 366 организаций получили современные оборудования. По проекту «Творческие люди» 14 тысяч специалистов повысили квалификацию, поддержку получили 426 творческих инициатив. В Екатеринбурге по федеральной программе проводится реконструкция цирка. Заложенный бюджет составляет около 2,4 млрд рублей. А власти Нижнего Тагила уже завершили капремонт Нового Молодежного театра также в рамках нацпроекта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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