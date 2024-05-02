В УрФО построили и отремонтировали более 100 культурных объектов

02 мая 2024 в 14:47 Размер текста - 17 +

Реставрация объектов в рамках нацпроекта началась с 2019 года Фото: Анна Майорова © URA.RU В регионах Уральского федерального округа с 2019 года построили и отремонтировали 116 объектов культуры по федеральному проекту «Культурная среда». Об этом рассказал полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев. «Сами названия федеральных проектов „Культурная среда“ и „Творческие люди“ указывают на то, что наш основной приоритет — это люди. Люди, для которых создается культурная среда, и те, кто своим творчеством эту культуру создает — специалисты учреждений культуры», — передает слова Якушева пресс-служба полпредства. Кроме того, за данный период 366 организаций получили современные оборудования. По проекту «Творческие люди» 14 тысяч специалистов повысили квалификацию, поддержку получили 426 творческих инициатив. В Екатеринбурге по федеральной программе проводится реконструкция цирка. Заложенный бюджет составляет около 2,4 млрд рублей. А власти Нижнего Тагила уже завершили капремонт Нового Молодежного театра также в рамках нацпроекта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В регионах Уральского федерального округа с 2019 года построили и отремонтировали 116 объектов культуры по федеральному проекту «Культурная среда». Об этом рассказал полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев. «Сами названия федеральных проектов „Культурная среда“ и „Творческие люди“ указывают на то, что наш основной приоритет — это люди. Люди, для которых создается культурная среда, и те, кто своим творчеством эту культуру создает — специалисты учреждений культуры», — передает слова Якушева пресс-служба полпредства. Кроме того, за данный период 366 организаций получили современные оборудования. По проекту «Творческие люди» 14 тысяч специалистов повысили квалификацию, поддержку получили 426 творческих инициатив. В Екатеринбурге по федеральной программе проводится реконструкция цирка. Заложенный бюджет составляет около 2,4 млрд рублей. А власти Нижнего Тагила уже завершили капремонт Нового Молодежного театра также в рамках нацпроекта.