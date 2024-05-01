Моор занял первое место по политустойчивости среди губернаторов УРФО

Александр Моор стал самым политустойчивым среди коллег-губернаторов в УРФО Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Руководитель Тюменской области Александр Моор занял первое место в ежемесячном рейтинге политической устойчивости губернаторов по УрФО и 13 среди всех своих российских коллег от коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг». Он набрал 19 баллов из 29 возможных, гласит рейтинг холдинга за апрель.

«В первую очередь, на его место повлияло его (Александра Моора) недавнее переизбрание. В нашей системе оценки есть пункт об оставшемся на посту времени, так как Александр Моор переизбрался прошлой весной этот показатель у него высокий», — рассказал URA.RU президент холдинга и политолог Евгений Минченко.

Евгений Минченко назвал Александра Моора «крепким хорошистом». Политолог также добавил, что оговорка о «самых упертых» жителях региона — неприятная, но не критичная. Паводковая обстановка в Тюменской области спокойная, а значит угроз для местной власти нет.

Из показателей, которые повлияли на потерю очков рейтинга Евгений Минченко выделил определенное напряжение во взаимодействии с ХМАО и ЯНАО. Он отметил, что оно уже не такое сильное как, например, четыре года назад. Однако с новой волной разговоров о слиянии регионов это напряжение стало ощутимым.

Ранее URA.RU сообщало, что президент России Владимир Путин не оценил высказывание Александра Моора о жителях, которые не хотят эвакуироваться с подверженных подтоплению территорий. Губернатор Тюменской области тогда назвал оставшихся в опасной зоне упертыми.