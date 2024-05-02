В ВСУ признали сдачу части поселка под Авдеевкой

Представитель украинской военной группировки «Хортица» Назар Волошин подтвердил информацию о частичном отходе войск Украины из поселка Очеретино, расположенного под Авдеевкой в ДНР. Об этом он высказался в эфире всеукраинского телемарафона.
«(Противнику — прим. URA.RU) удалось прорваться и закрепиться в Очеретино», — сказал Волошин, его слова передает РИА Новости. Он добавил, что часть территории поселка находится под контролем российских военных. Кроме того, там ведутся тяжелые бои.
22 апреля 2024 российские военкоры сообщили, что ВС РФ взяли Очеретино под свой контроль. Украинское издание «Страна» позднее отметило, что после прорыва у села Очеретино российские силы могут создать для бойцов ВСУ угрозу масштабного окружения в ДНР. По словам авторов, украинским военнослужащим нужно срочно искать резервы для попытки сдерживания прорыва российской армии.
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