Экс-чиновнице курганского правительства сократили доплату к пенсии в 25 раз

В Кургане экс-чиновница проиграла суд по доплатам к своей пенсии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Экс-начальник отдела курганского центра занятости пыталась добиться индексации надбавок к пенсии, которое правительство платит бывшим госслужащим. Она обратилась с иском к властям после 25-кратного сокращения доплаты, но суд ей отказал. Данные имеются в системе ГАС «Правосудие».

«Размер установленной более 13 лет назад доплаты за выслугу лет уменьшен более чем в 25 раз и, имея стаж госслужбы более 28 лет, практически лишена установленной пенсии (доплаты) за выслугу лет», — гласят материалы из картотеки курганского горсуда. Женщина получала доплату бывшим госслужащим со стажем более 15 лет, и подала иск к курганскому правительству после резкого сокращения ее размера.

В иске она указывала, что в 2010 году ей была установлена доплата к пенсии в размере более 12 тысяч рублей. В январе прошлого года выплата стала составлять всего 500 рублей. Женщина посчитала свои права нарушенными. «Просит суд <…> обязать Правительство Курганской области проиндексировать (по аналогии с индексацией всех иных видов пенсий в РФ) размер среднемесячного денежного содержания», — говорилось в иске. Экс-чиновница просила, как минимум, вернуть размер выплаты к ранее установленному.

Суд истцу отказал. Было указано, что устанавливать порядок выплат бывшим госслужащим является компетенцией органов местного самоуправления. Поскольку минимальный размер таких выплат по закону составляет 500 рублей, права женщины нарушены не были. Вдобавок правительство было признано ненадлежащим ответчиком, поскольку вопросом выплат занимается управление соцзащиты.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане бывший силовик вышел на пенсию и подал иск к управлению МВД. Экс-полицейский добился единовременной выплаты, компенсации за вещевое довольствие. Помимо этого мужчине выплатили компенсации и моральный ущерб за несвоевременный расчет.